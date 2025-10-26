Sự kiện lịch sử

Lần đầu tiên, một Công ước của Liên hợp quốc sẽ mang tên một thành phố của Việt Nam - minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là công ước pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng được thông qua trong khuôn khổ LHQ sau hơn 2 thập kỷ, thể hiện thành công của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay.

Công ước này không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một bản thiết kế cho hợp tác quốc tế, cung cấp cho các quốc gia thành viên những công cụ mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, điều tra và truy tố tội phạm mạng. Sự ra đời của Công ước đánh dấu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, cùng chung mục tiêu bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và thực thi công lý trong thời đại số.

Đặc biệt, Công ước gắn kết chặt chẽ với "Thỏa thuận Kỹ thuật số toàn cầu" (Global Digital Compact) và "Hiệp ước vì tương lai" (Pact for the Future) - những sáng kiến thúc đẩy an toàn kỹ thuật số, quyền con người và sự bao trùm trong không gian mạng. Các văn bản này thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng một tương lai số cởi mở, an toàn và bền vững cho tất cả mọi người.

Đối với Việt Nam, việc đăng cai tổ chức lễ ký kết này là một dấu mốc rực rỡ trong chặng đường 47 năm hợp tác với LHQ, thể hiện vai trò ngày càng lớn của đất nước trong định hình tương lai quản trị toàn cầu. Sự kiện này gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới rằng Việt Nam không chỉ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mà còn là một quốc gia đang nổi lên với vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Vinh dự này được xây dựng trên nền tảng đóng góp chủ động và sâu rộng của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế - từ việc đảm nhiệm vai trò tại Hội đồng Nhân quyền LHQ đến vai trò tiên phong trong Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), các cam kết đầy tham vọng về khí hậu trong khuôn khổ "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDCs), cho đến việc thúc đẩy chương trình nghị sự "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh".

Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho năng lực thúc đẩy đối thoại và dẫn dắt tiến trình hợp tác về những vấn đề có ý nghĩa toàn cầu. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe, vai trò lãnh đạo của Việt Nam được đánh giá cao, và mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam với LHQ đang bền chặt hơn bao giờ hết.

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Trong bối cảnh thế giới số ngày càng phức tạp, LHQ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và bảo vệ các nguyên tắc về công lý, an ninh và phẩm giá cho tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo đảm rằng thế giới số sẽ luôn là không gian của cơ hội chứ không phải điểm yếu - một không gian nơi đổi mới được nuôi dưỡng, quyền con người được bảo vệ và không ai bị bỏ lại phía sau.