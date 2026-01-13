Sự kiện tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Sự kiện tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28-1-1941 sau 30 năm tìm đường cứu nước có ý nghĩa trọng đại, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

UBND tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "85 năm ngày Bác Hồ về nước (28-1-1941 - 28-1-2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam".

- Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu tại hội thảo

Cách đây 85 năm, ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ngày 10 đến 19-5-1941). Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai, những thắng lợi đó đã đặt nền móng tư tưởng, chính trị và tổ chức cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam; là cơ sở để ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhận định sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài; là nguồn khởi phát trực tiếp cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Theo ông Phan Thăng An, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Những bài học từ sự kiện Bác Hồ về nước - về độc lập, tự chủ, về lấy dân làm gốc, về gắn lý luận với thực tiễn - vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, với nhãn quan chính trị sắc bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng - vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước - làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Quyết định chiến lược đó không chỉ thể hiện tài thao lược của Người mà còn khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng Việt Nam hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu lịch sử về sự kiện Bác Hồ về nước như một điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học Trung ương và địa phương nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong bối cảnh chuyển đổi số. Qua đó, đề xuất các chiến lược, giải pháp cụ thể nhằm phát huy tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

(NLĐO) - Ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Bác Hồ Cao Bằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo