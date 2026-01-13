Sự kiện tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

UBND tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "85 năm ngày Bác Hồ về nước (28-1-1941 - 28-1-2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu tại hội thảo

Cách đây 85 năm, ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ngày 10 đến 19-5-1941). Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai, những thắng lợi đó đã đặt nền móng tư tưởng, chính trị và tổ chức cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam; là cơ sở để ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhận định sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài; là nguồn khởi phát trực tiếp cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Theo ông Phan Thăng An, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Những bài học từ sự kiện Bác Hồ về nước - về độc lập, tự chủ, về lấy dân làm gốc, về gắn lý luận với thực tiễn - vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, với nhãn quan chính trị sắc bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng - vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước - làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Quyết định chiến lược đó không chỉ thể hiện tài thao lược của Người mà còn khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng Việt Nam hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu lịch sử về sự kiện Bác Hồ về nước như một điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học Trung ương và địa phương nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong bối cảnh chuyển đổi số. Qua đó, đề xuất các chiến lược, giải pháp cụ thể nhằm phát huy tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.