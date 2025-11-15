Sứ mệnh sao Hỏa mới của NASA

Tại đó, 2 tàu vũ trụ này sẽ bay quanh sao Hỏa để lập bản đồ tầng khí quyển trên và các từ trường phân tán của hành tinh này, nghiên cứu cách các vùng này tương tác với gió mặt trời.

Dữ liệu này có thể giúp làm sáng tỏ quá trình thất thoát khí quyển của sao Hỏa hàng tỉ năm trước, từ đó giải thích cách hành tinh này chuyển từ môi trường ấm áp, ẩm ướt gần giống trái đất sang địa hình hoang mạc khô cằn như ngày nay. Bên cạnh đó, các nhà khoa học sẽ tìm hiểu cách tốt nhất để bảo vệ các phi hành gia trước môi trường bức xạ khắc nghiệt của sao Hỏa.

Vụ phóng tên lửa New Glenn của hãng Blue Origin tại bang Floria - Mỹ ngày 13-11Ảnh: AP

Vụ phóng trên đánh dấu chuyến bay đầu tiên của tên lửa New Glenn có mang theo hàng hóa của khách hàng. Đáng chú ý, tầng đầu tiên của tên lửa này đã hạ cánh an toàn xuống một bến nổi trên biển. Trước đó, tên lửa dài 98 m này đã hoàn thành chuyến bay hồi tháng 1, mang theo các công nghệ trình diễn do hãng Blue Origin (Mỹ) chế tạo trong khoang chở hàng. Tuy nhiên, trong vụ phóng này, công ty đã không thể thu hồi tầng thứ nhất của tên lửa New Glenn. Blue Origin cho biết trong 10 tháng qua, họ chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh tên lửa với hy vọng tầng đầu tiên của nó hạ cánh thành công.

Thành tựu trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực biến New Glenn thành loại tên lửa có thể tái sử dụng, tiết kiệm chi phí và cạnh tranh tốt hơn với đối thủ của hãng SpaceX. Theo đài CNN, chi phí của sứ mệnh Escapade ước tính dưới 100 triệu USD, so với mức khoảng 300 - 600 triệu USD của các vệ tinh NASA khác đang quay quanh sao Hỏa.