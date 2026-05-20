Thời sự

Sự nghiệp của ca sĩ, diễn viên Sơn Ngọc Minh trước khi bị Công an TPHCM bắt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sơn Ngọc Minh là một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2010.

Ngày 20-5, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ, diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990), ca sĩ Long Nhật và nhiều người khác liên quan đến ma tuý.

Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh thư sinh, giọng hát ấm áp trong một nhóm nhạc, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. 

Xuất thân nghèo khó

Từ ánh hào quang sân khấu đến những tháng ngày chật vật mưu sinh, câu chuyện của Sơn Ngọc Minh là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ.

Sơn Ngọc Minh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép, chàng trai quê miền Tây đành gác lại giấc mơ giảng đường để mưu sinh. Chính bước ngoặt ấy đã đưa anh đến với nghệ thuật một cách đầy bất ngờ.

Sự nghiệp của ca sĩ, diễn viên Sơn Ngọc Minh trước khi bị Công an TPHCM bắt - Ảnh 1.

Ca sĩ, diễn viên Sơn Ngọc Minh

Cơ duyên đến khi Sơn Ngọc Minh nhận được lời mời tham gia casting cho một nhóm nhạc mới. 

Với ngoại hình sáng sân khấu cùng giọng hát giàu cảm xúc, anh được chọn trở thành thành viên của một nhóm nhạc đầu những năm 2010. 

Cùng các thành viên trong nhóm, Sơn Ngọc Minh góp mặt trong nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích. Nhóm nhạc này nhanh chóng trở thành hiện tượng với lịch diễn dày đặc và lượng người hâm mộ đông đảo trên cả nước.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sơn Ngọc Minh còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh vào năm 2013. Đây là cơ hội để nam ca sĩ chứng minh khả năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Bên cạnh đó, anh cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí, ghi dấu bằng phong cách gần gũi và chân thành.

Sự nghiệp của ca sĩ, diễn viên Sơn Ngọc Minh trước khi bị Công an TPHCM bắt - Ảnh 2.

Sơn Ngọc Minh bị bắt do liên quan đến ma tuý

Tuy nhiên, năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn khi nhóm nhạc anh tham gia chính thức tan rã sau bốn năm hoạt động. Việc nhóm ngừng hoạt động khiến các thành viên phải tự tìm hướng đi riêng, và Sơn Ngọc Minh cũng không ngoại lệ. Dù tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc, tham gia gameshow và biểu diễn tại nhiều sân khấu, anh không thể tái lập thành công như thời kỳ đỉnh cao cùng nhóm nhạc.

Trong giai đoạn hoạt động solo, tên tuổi của Sơn Ngọc Minh thường gắn với những câu chuyện đời tư nhiều hơn là sản phẩm nghệ thuật. Dù vậy, nam ca sĩ chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với nghề. Anh vẫn âm thầm làm nghề, xuất hiện trong các sự kiện và duy trì tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Cuộc đời nhiều biến động

Một trong những khoảnh khắc khiến công chúng xúc động là khi Sơn Ngọc Minh chia sẻ câu chuyện cá nhân trên chương trình Người kết nối năm 2017. Anh cho biết từng có thời điểm trong túi chỉ còn 25.000 đồng, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Cũng trong giai đoạn ấy, bác sĩ nghi ngờ anh mắc bệnh lý nghiêm trọng ở vòm họng. Không đủ điều kiện tài chính để thăm khám và điều trị, nam ca sĩ từng sống trong tâm trạng lo lắng kéo dài.

Cùng năm 2017, Sơn Ngọc Minh vướng tin đồn tình cảm với một nam ca sĩ sau khi một bức ảnh thân mật của hai người lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Đến năm 2019, Sơn Ngọc Minh gây chú ý khi đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyện tình cảm đổ vỡ và thừa nhận từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Những trải lòng ấy cho thấy phía sau ánh đèn sân khấu là một nghệ sĩ nhạy cảm, từng nhiều lần đối mặt với cô đơn và áp lực. Song vượt lên tất cả, Sơn Ngọc Minh vẫn lựa chọn tiếp tục sống, tiếp tục làm nghề và trân trọng từng ngày hiện tại.

Đến nay, dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Sơn Ngọc Minh vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ tự do, thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí và sự kiện.


Công an TPHCM vạch trần mánh khóe của "tập đoàn" buôn lậu vàng 9999

