Pháp luật

Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ.

Sự thật bất ngờ về vụ mất vàng và tiền của cụ bà ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Công an xã Trung Thuần hỗ trợ xác minh, giúp cụ bà tìm lại tài sản do để quên

Ngày 26-4, Trực ban hình sự Công an xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Đàm (75 tuổi, trú thôn Vân Tiền) về việc bà bị mất 2 chỉ vàng 9999 cùng 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy công an xã Trung Thuần đã phân công tổ công tác xuống hiện trường xác minh, rà soát các dấu hiệu liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Sự thật bất ngờ về vụ mất vàng và tiền của cụ bà ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Vị trí cụ bà để quên tài sản

Sự thật bất ngờ về vụ mất vàng và tiền của cụ bà ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Công an xã Trung Thuần hỗ trợ người dân tìm lại tài sản.

Tổ công tác đồng thời trấn an tinh thần, động viên bà Lê Thị Đàm cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến việc cất giữ tài sản. Từ những thông tin này, công an hỗ trợ định hướng tìm kiếm, rà soát lại các vị trí trong nhà.

Kết quả, số vàng và tiền mặt được xác định không bị mất trộm mà do bà Đàm cất ở vị trí khác rồi quên.

Từ vụ việc, Công an xã Trung Thuần khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quản lý tài sản cá nhân; thường xuyên kiểm tra nơi cất giữ tiền, vàng. Khi đi vắng hoặc làm việc xa nhà cần khóa cửa cẩn thận, gia cố hệ thống an ninh, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai gì?

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai gì?

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai mang dao đi cướp tiền để trả nợ sau khi tiêu hết tiền cầm cố và lấy trộm tiền gia đình.

Nhóm đối tượng dùng hung khí rượt đuổi gây náo loạn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, mang hung khí rượt đuổi nhau, gây mất an ninh trật tự ở Quảng Trị đã bị khởi tố để điều tra, xử lý.

Chân dung người đàn ông đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát hiện các nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" gần 50 người, sinh hoạt kín nhiều nơi, giao nộp điện thoại, có dấu hiệu trục lợi.

