Ngỡ ngàng “siêu thị giấy tờ giả” phân phối về TPHCM

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội Telegram.



Sau quá trình xét xử và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo cùng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, tuyên phạt Nguyễn Văn Dô (SN 1989; quê Cần Thơ); Nguyễn Văn Thanh (SN 1999; quê Gia Lai) cùng 6 năm tù.

Cao Đắc Trí (SN 2000; quê Nam Định), Lê Văn Tiến (SN 1994; quê Tây Ninh) cùng 5 năm; Võ Văn Qua (SN 1987; quê Tây Ninh) 4 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Tố Nguyên (SN 1991; quê Bến Tre), Lê Văn Khải (SN 2001; quê Tây Ninh) cùng 4 năm tù; Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1990; quê Tây Ninh) 2 năm tù.

Đồng thời, Tòa án cũng buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi phạm pháp này. Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo như Nguyễn Văn Dô, Cao Đắc Trí, Lê Văn Tiến và Lê Văn Khải mỗi người đã thu lợi khoảng 30 triệu đồng.

"Siêu thị" giấy tờ giả

Đường dây này được đánh giá là cực kỳ "đa năng", cung cấp mọi loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng. Danh mục tài liệu bị làm giả mà cơ quan chức năng thu giữ khiến nhiều người ngỡ ngàng, từ giấy tờ cá nhân đến các chứng chỉ chuyên môn đặc thù,.

Cụ thể như căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy chứng nhận kết hôn; bằng Đại học, bằng Cao đẳng, THPT và các loại chứng chỉ nghề; chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy phương tiện thủy nội địa; chứng chỉ an toàn xăng dầu; giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, mô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật…

Chỉ riêng trong một đợt kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ tới 303 bìa hồ sơ chứa tài liệu giả đang chuẩn bị được tung ra thị trường.

Để vận hành đường dây này, các đối tượng cầm đầu sử dụng các biệt danh như "Chaly", "bumbbumm", "Cửu ca", "Đặng Long" để điều hành toàn bộ quy trình qua ứng dụng Telegram nhằm xóa dấu vết.

Các bị cáo tại toà

Hoạt động sản xuất được đặt tại tỉnh Gia Lai. Tại đây, bị cáo Nguyễn Văn Thanh trực tiếp in ấn tài liệu giả theo mẫu gửi qua mạng. Sau đó, hàng được đóng gói trong các túi nylon màu hồng, ngụy trang thành bưu phẩm thông thường để gửi về TP HCM qua các nhà xe khách.

Tại TPHCM, Nguyễn Văn Dô đóng vai trò là "tổng kho" tiếp nhận, phân loại và đóng gói hàng. Sau đó, đội ngũ "shipper" gồm Lê Văn Khải và các bị cáo khác sẽ trực tiếp đi giao hàng tận tay cho khách hoặc gửi qua các dịch vụ chuyển phát nhanh. Thậm chí, đường dây này còn có những mắt xích chuyên vận chuyển tài liệu giả xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam thông qua khu vực tỉnh Tây Ninh do Lê Văn Tiến và Võ Văn Qua đảm nhận.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Bản án trên là lời cảnh báo đanh thép cho những ai có ý định trục lợi từ việc làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.