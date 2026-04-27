Sự thật phía sau trình báo của cha một nam shipper ở TPHCM

Ngày 27-4, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý Nguyễn M.C. (SN 2002), nhân viên giao hàng của J&T Express, về hành vi hoang báo bị cướp tài sản để chiếm đoạt tiền hàng.

Trước đó một ngày, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của ông N.V.T. (SN 1970, ngụ địa phương) về việc con trai là C. bị nhóm đối tượng lạ mặt cướp tài sản khi đang đi giao hàng.

Theo trình bày ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26-4, trong lúc điều khiển xe máy giao hàng đến đoạn đường nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, C. bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, đạp ngã xe rồi cướp số tiền khoảng 6-7 triệu đồng cùng một điện thoại di động hiệu Realme.

Sau khi nghe con kể lại, ông T. đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy xét. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu xảy ra vụ cướp như trình báo.

Làm việc với công an, C. thừa nhận do cần tiền trả nợ cá nhân nên đã dựng chuyện bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng của J&T Express.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.