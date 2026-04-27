Pháp luật

Sự thật phía sau trình báo của cha một nam shipper ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nam nhân viên J&T Express dựng chuyện bị cướp 6-7 triệu đồng để chiếm đoạt tiền hàng trả nợ, bị công an phát hiện.

Ngày 27-4, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý Nguyễn M.C. (SN 2002), nhân viên giao hàng của J&T Express, về hành vi hoang báo bị cướp tài sản để chiếm đoạt tiền hàng.

Trước đó một ngày, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của ông N.V.T. (SN 1970, ngụ địa phương) về việc con trai là C. bị nhóm đối tượng lạ mặt cướp tài sản khi đang đi giao hàng.

Theo trình bày ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26-4, trong lúc điều khiển xe máy giao hàng đến đoạn đường nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, C. bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, đạp ngã xe rồi cướp số tiền khoảng 6-7 triệu đồng cùng một điện thoại di động hiệu Realme.

Sau khi nghe con kể lại, ông T. đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy xét. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu xảy ra vụ cướp như trình báo.

Làm việc với công an, C. thừa nhận do cần tiền trả nợ cá nhân nên đã dựng chuyện bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng của J&T Express.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành để điều tra hàng loạt sai phạm

Nhanh chóng sa lưới "mắt thần" ở TPHCM

(NLĐO) - Công an xã Hiệp Phước nhanh chóng bắt giữ hai nghi can trộm xe máy nhờ hiệu quả của hệ thống camera giám sát

Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm xông vào nhà dân cướp xe trong đêm

(NLĐO) - Khoảng 3 giờ, nghi phạm mang dao xông vào nhà dân ở Dĩ An (TPHCM) cướp xe máy. Đối tượng bị công an bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn.

Cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự lực lượng chức năng J&T Express TPHCM dàn dựng cướp
