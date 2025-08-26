HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Sự thật sốc từ 2 mảnh đá tàu vũ trụ Mỹ - Nhật đem về Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Hai tàu vũ trụ OSIRIS-REx của Mỹ và Hayabusa-2 của Nhật đã đem về các mẫu vật có mối liên hệ kỳ lạ dù nhắm vào các mục tiêu cách xa nhau.

Theo Live Science, dữ liệu mới nhất từ kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã tiết lộ rằng hai vật thể vũ trụ nổi tiếng Bennu và Ryugu thực chất là "anh em ruột".

Sự thật sốc từ 2 mảnh đá tàu vũ trụ Mỹ - Nhật đem về Trái Đất- Ảnh 1.

Ryugu và tàu vũ trụ Hayabusa-2 - Ảnh đồ họa: JAXA

Bennu là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 500 m, được tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA lấy mẫu năm 2020 và trả mẫu về Trái Đất năm 2023.

Còn Ryugu có đường kính khoảng 900 m, được tàu Hayabusa-2 của JAXA (Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản) lấy mẫu năm 2019 và trả mẫu về Trái Đất năm 2020.

Cả hai tiểu hành tinh này đều được xác định là những vật thể cổ xưa, chứa đựng các thành phần nguyên sơ của hệ Mặt Trời. Mẫu vật từ chúng đều chứa những "hạt giống" của sự sống.

Sự thật sốc từ 2 mảnh đá tàu vũ trụ Mỹ - Nhật đem về Trái Đất- Ảnh 2.

Bề mặt Bennu và tàu vũ trụ OSIRIS-REx - Ảnh đồ họa: NASA

Có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của Ryugu và Bennu, nhưng một giả thuyết đáng chú ý là cặp tiểu hành tinh này thuộc họ tiểu hành tinh Polana, được hình thành khi một tiểu hành tinh khổng lồ vỡ ra trong thời kỳ đầu của hệ Mặt Trời.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Planetary Science Journal, các nhà khoa học quốc tế đã so sánh dữ liệu quang phổ của tiểu hành tinh mang tên 142 Polana do James Webb thu thập với các mẫu vật mà 2 tàu vũ trụ Mỹ - Nhật đem về Trái Đất.

Họ kết luận rằng chúng có cùng một nguồn gốc, đều là mảnh vỡ của một vật thể mẹ duy nhất, dù chưa chắc chắn 100%.

Cụ thể hơn, cả ba vật thể 142 Polana, Ryugu và Bennu đều có chung thành phần lõi gồm các nguyên tố và khoáng chất, chẳng hạn như carbon và magnetite, một dạng oxit sắt hiếm.

Tuy nhiên vẫn có một số khác biệt tinh tế về nồng độ các chất này giữa 142 Polana và các mẫu Bennu - Ryugu.

Mặc dù vậy, khác biệt này có thể là do vị trí của chúng trong hệ Mặt Trời hiện tại. Bennu và Ryugu, cặp đôi vật thể nguy hiểm gần Trái Đất, ở gần Mặt Trời hơn 142 Polana, vốn đang trú ngụ trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Các hạt từ Mặt Trời qua hàng tỉ năm có thể đã làm thay đổi thành phần của Ryugu và Bennu ít nhiều, dẫn đến các khác biệt nhỏ, theo đồng tác giả Tracy Becker từ Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ).

tàu vũ trụ OSIRIS-REx Bennu Ryugu NASA
