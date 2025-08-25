HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Thêm phát hiện lớn ở "đảo khủng long" của châu Âu

Anh Thư

(NLĐO) - Một sinh vật với cấu trúc giống cánh buồm trên lưng vừa được phát hiện ở "đảo khủng long" nổi tiếng thế giới - đảo Wight của Anh.

Theo Sci-News, sinh vật vừa được khai quật từ thành hệ Wessex thuộc đảo Wight được đặt tên là Istiorachis macarthurae. Nó là một loài khủng long sống vào khoảng 125 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

Thêm phát hiện lớn ở "đảo khủng long" của châu Âu - Ảnh 1.

Chân dung loài mới nhất của "đảo khủng long" - Ảnh đồ họa: James Brown

Viết trên tạp chí khoa học Papers in Palaeontology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi TS Jeremy Lockwood từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), cho biết loài mới là thành viên của nhánh khủng long Iguanodontia của bộ Ornithischia (khủng long hông chim).

Các thành viên khác của nhánh này từng được tìm thấy ở Anh cũng như các quốc gia phương Bắc khác, vì Iguanodontia từng phát triển rất đông đảo khắp siêu lục địa phương Bắc Laurasia trong kỷ Phấn Trắng.

Đặc điểm nổi bật nhất của loài mới Istiorachis macarthurae là một loạt gai cực kỳ dài dọc theo lưng và đuôi, có thể dùng để hỗ trợ một cấu trúc lớn giống như cánh buồm gắn trên lưng chúng.

"Đôi khi quá trình tiến hóa có vẻ thiên về sự xa hoa hơn là thực tế" - TS Lockwood nói với tờ Sci-News.

Mặc dù mục đích chính xác của những đặc điểm như vậy đã được tranh luận từ lâu, với nhiều lý thuyết khác nhau, từ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể đến dự trữ mỡ, các nhà nghiên cứu cho rằng "cánh buồm" của loài này đơn thuần chỉ là để làm đẹp, hấp dẫn các con khác giới.

TS Lockwood giải thích: “Ở các loài bò sát hiện đại, cấu trúc cánh buồm thường xuất hiện rõ hơn ở con đực, cho thấy những đặc điểm này tiến hóa để gây ấn tượng với bạn tình hoặc đe dọa đối thủ”.

"Cánh buồm" của loài mới này cũng nổi bật nhất so với các cấu trúc giống vây trên lưng các loài khác cùng nhóm, cho thấy đó có thể là một xu hướng tiến hóa.

Phát hiện mới một lần nữa bổ sung vào danh sách dài các loài khủng long đảo Wight, đôi khi được gọi là "đảo khủng long" hay "kinh đô khủng long", vì là một trong những mỏ hóa thạch lớn nhất thế giới.


Phát hiện thứ giống vật dụng của con người trên Sao Hỏa

(NLĐO) - Chiến binh săn sự sống Perseverance của NASA đã có những khám phá thú vị ở hai khu vực mới của Sao Hỏa.

Canada bắt được chớp sóng vô tuyến sáng nhất mọi thời đại

(NLĐO) - Kính viễn vọng vô tuyến CHIME của Canada vừa bị "đánh thức" bởi một tín hiệu vô tuyến siêu sáng từ chòm sao Đại Hùng.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

(NLĐO) - Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

khủng long đảo khủng long kỷ Phấn trắng hóa thạch
