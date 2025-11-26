Sự thay đổi về mức lương và cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Robert Walters – tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu – vừa công bố Khảo sát Lương 2026, đưa ra chỉ báo những chuyển biến quan trọng của thị trường việc làm Việt Nam trong năm 2025.

Trước biến động thị trường, nhân sự Việt Nam linh hoạt điều chỉnh và nâng cao năng lực bản thân

3 yếu tố then chốt

Theo đó, 3 xu hướng vĩ mô đang định hình bức tranh nhân sự gồm tốc độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng nhanh chóng, sự bùng nổ của năng lượng tái tạo và dòng vốn FDI duy trì mức tăng trưởng ổn định. Trong bối cảnh này, cạnh tranh nhân lực ngày càng khốc liệt, buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương để thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt ở các ngành Công nghệ, Sản xuất và Năng lượng tái tạo – những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực mạnh mẽ.

Đồng thời, AI và tự động hóa đang tái định hình cấu trúc công việc, khiến kỹ năng cần thiết thay đổi nhanh chưa từng thấy, đòi hỏi nhân sự phải linh hoạt và liên tục nâng cấp kiến thức.

Trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nhân sự Việt Nam đang chủ động thích ứng bằng cách đảm nhận những vai trò đa chức năng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn và kỹ năng mềm.

Dù thị trường còn biến động, hơn 76% người lao động vẫn tự tin vào triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực của mình. Sự tự tin này kéo theo kỳ vọng thu nhập tăng cao, khi khoảng 35% nhân viên dự định đề xuất mức tăng lương trên 25% nếu thay đổi công việc – cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào giá trị bản thân trên thị trường lao động.

Mức tăng lương dự kiến trong năm 2026 được duy trì ổn định ở khoảng 15%-25%, nhưng tiền lương không còn là yếu tố duy nhất quyết định sự hài lòng của nhân viên.

Ba yếu tố then chốt được nhân sự đánh giá cao gồm: lương thưởng và phúc lợi xuất sắc (64%), văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng (39%) và chế độ làm việc linh hoạt (36%). Đồng thời, lực lượng lao động đang thể hiện tư duy sẵn sàng cho tương lai khi 84% tin rằng AI sẽ mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp, 59% đã chủ động nâng cao kỹ năng để thích ứng với chuyển đổi số tại nơi làm việc.

Mức tăng lương 2026 dự kiến 15–25% nhưng phúc lợi, văn hóa và chế độ làm việc linh hoạt mới là yếu tố tiên quyết giữ chân nhân viên

Niềm tin và thách thức

Mặc dù AI thay đổi bức tranh tuyển dụng, các doanh nghiệp vẫn nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của con người, đặc biệt trong đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và sự phù hợp văn hóa, nhất là ở các vị trí cấp trung và cấp cao.

Niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc khi hơn 45% nhà tuyển dụng dự kiến mở rộng quy mô nhân sự thêm 5–10% trong năm tới.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn thách thức với 80% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên đáp ứng yêu cầu.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc điều hành Robert Walters Việt Nam, nhận định dòng vốn FDI gia tăng sức cạnh tranh nhân sự, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược tuyển dụng rõ ràng hơn, ưu tiên các vị trí trọng yếu và tận dụng dữ liệu thị trường để thu hút những nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Nhu cầu nhân lực am hiểu công nghệ đang tăng cao ở các khối Pháp lý, Tài chính và Công nghệ. Trong ngành Pháp lý, AI hỗ trợ rà soát hợp đồng và quản trị rủi ro, khiến tư duy phản biện (59%), khả năng phân tích dữ liệu (59%) và ra quyết định đạo đức (44%) trở thành các kỹ năng được săn đón nhất. Tương tự, các vị trí trong Tài chính và Công nghệ ưu tiên nhân sự thành thạo SQL, Power BI và Python để phục vụ tự động hóa, hoạch định tài chính và ra quyết định dựa trên dữ liệu...