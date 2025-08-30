Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bữa cơm Công đoàn 100.000 đồng/suất được Công ty Cao su Phong Thái duy trì nhằm tạo sự gắn kết trong công nhân


Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 1.

Ngày 30-8, trong không khí tưng bừng và phấn khởi cả nước hân hoan chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9), tại Công ty Cao su Phong Thái đã diễn ra hoạt động đặc biệt để tri ân người lao động.

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 2.

Tại chương trình bữa cơm Công đoàn, đại diện Liên đoàn Lao động TP HCM cùng Ban Giám đốc và Công đoàn công ty có dịp được trò chuyện, trao đổi với anh chị em công nhân.

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 3.

Phó Tổng Giám đốc công ty cùng dự và chia vui với người lao động. Tại đây, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn tới người lao động đã chăm chỉ làm việc trong thời gian qua, đồng thời cho biết đây là bữa ăn gắn kết tình cảm của mọi người nên hãy tận hưởng

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 4.

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 5.

Khác với bữa ăn ngày thường, bữa cơm Công đoàn có giá trị 100.000 đồng/suất, người lao động được đãi các món ngon như tôm rim; gà luộc; thịt kho trứng; canh khổ qua nhồi thịt...

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 6.

Người lao động hào hứng với bữa cơm Công đoàn được doanh nghiệp duy trì đều đặn hàng năm

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 7.

Tại đây, Công đoàn công ty còn tổ chức sinh nhật và tặng quà cho người lao động có ngày sinh trong tháng.

Suất cơm 100.000 đồng của công nhân ở TP HCM có gì?- Ảnh 8.

Ngoài ra, 10 lao động có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận phần qua đến từ LĐLĐ TP HCM


Tin liên quan

Bí thư, Chủ tịch một phường ở TP HCM dùng "Bữa cơm đặc biệt" với công nhân

Bí thư, Chủ tịch một phường ở TP HCM dùng "Bữa cơm đặc biệt" với công nhân

(NLĐO) - Thay vì dùng cơm ở bàn ăn dành cho đại biểu, lãnh đạo phường Bình Dương đã ngồi cùng với công nhân.

Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" ở phường An Hội Tây

(NLĐO) - Người lao động được thưởng thức bữa ăn có giá 85.000 đồng, cao hơn 50.000 đồng so với bữa ăn giữa ca bình thường

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

(NLĐO) - "Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 là dịp để người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng

người lao động bữa cơm công đoan TP HCM Công đoàn hoàn cảnh khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo