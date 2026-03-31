Sức hút từ Tây Ninh

Trong quý I/2026, du lịch Tây Ninh tiếp tục tăng trưởng tích cực với khoảng 3,05 triệu lượt khách, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 30,5% kế hoạch năm; trong đó có khoảng 60.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu ước đạt 2.715 tỉ đồng, tăng 22% và đạt 34% kế hoạch.

Sản phẩm du lịch đa dạng

Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen được xem là "biểu tượng du lịch" của tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m so với mực nước biển, Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và từ lâu đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng. Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết chỉ tính riêng Hội xuân Núi Bà Đen năm 2026 diễn ra từ ngày 17-2 đến 18-3 (tức mùng 1 Tết đến 30 tháng giêng) đã đón gần 1,2 triệu lượt khách tham quan, hành hương.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen, lượng khách tăng mạnh nhờ hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống cáp treo hiện đại và các công trình tâm linh quy mô trên đỉnh núi. Cụ thể, lễ hội đặc sắc thu hút du khách Hội xuân Núi Bà Đen năm nay được tổ chức với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh 2026", với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra liên tục như biểu diễn lân - sư - rồng, chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp hiện đại, các tiết mục biểu diễn truyền thống của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, lễ hội hoa tulip kéo dài từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 cũng trở thành điểm nhấn mới của du lịch Núi Bà Đen, thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình đến tham quan, chụp ảnh.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trong đêm khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2026

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn sở hữu nhiều điểm đến thiên nhiên và lịch sử nổi tiếng như: Hồ Dầu Tiếng - hồ nước nhân tạo lớn bậc nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát với hệ sinh thái rừng đặc trưng vùng biên giới, hay Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - di tích lịch sử gắn với thời kỳ kháng chiến. Những điểm đến này tạo nên hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh, sinh thái và lịch sử.

Nêu lý do lựa chọn Tây Ninh là điểm đến du xuân, nhiều du khách, nhận xét nơi đây vừa có yếu tố tâm linh vừa có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Chị Hoàng Mai, ngụ TP HCM, cho hay gia đình chị gần như năm nào cũng lên Núi Bà Đen vào dịp đầu năm. "Gia đình tôi thường đến đây để cầu bình an, sức khỏe cho cả năm. Không khí trên núi rất trong lành, cảnh quan đẹp nên chuyến đi luôn mang lại cảm giác thư giãn" - chị Mai nói.

Theo chị Mai, những năm gần đây Khu Du lịch Núi Bà Đen được đầu tư bài bản hơn với nhiều dịch vụ và hoạt động lễ hội phong phú nên trải nghiệm của du khách ngày càng tốt hơn. Sau khi hành hương, nhiều gia đình còn dành thời gian tham quan, chụp ảnh và thưởng thức các món đặc sản địa phương.

Hình thành chuỗi giá trị văn hóa - du lịch

Chị Mai cũng bày tỏ kỳ vọng sau sáp nhập, với sự liên kết du lịch giữa Tây Ninh cũ và Long An cũ, du khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm, hành trình khám phá mới với những điểm đến nổi tiếng như Làng nổi Tân Lập, Khu Du lịch Cánh đồng bất tận…

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế và 9,8 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 8.000 tỉ đồng.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị văn hóa - du lịch và tăng cường xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả quy hoạch tổng thể Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen nhằm xây dựng nơi đây trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái đặc sắc của khu vực phía Nam. Các tuyến du lịch cũng sẽ được kết nối với những điểm đến nổi bật như Tòa thánh Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Căn cứ Trung ương Cục miền Nam để hình thành các hành trình du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái đặc trưng.

Ông Minh cũng cho hay tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh lần thứ I năm 2026, điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu du lịch và tăng cường quảng bá điểm đến. Ngoài ra, ngành du lịch địa phương cũng mở rộng hợp tác với các đối tác lớn như Vietnam Airlines nhằm đưa hình ảnh Tây Ninh đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. "Với lợi thế về tài nguyên du lịch, hệ thống lễ hội đặc sắc cùng sự đầu tư ngày càng đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn của khu vực phía Nam" - ông Minh nhấn mạnh.

Nhiều lợi thế Không chỉ nổi bật với các điểm đến tâm linh, Tây Ninh còn được xem là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú của khu vực Đông Nam Bộ. Toàn tỉnh hiện có 223 di tích đã được xếp hạng, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ngoài ra, vị trí địa lý của Tây Ninh cũng mang lại nhiều lợi thế phát triển du lịch. Nằm ở cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ với Campuchia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, địa phương có điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên vùng và quốc tế.



