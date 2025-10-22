Sức khỏe bé trai trong vụ cháy ở Gia Lai khiến bố mẹ bé tử vong

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, bé trai (5 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại cơ sở y tế ở Gia Lai với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi phỏng đường hô hấp dưới, phỏng độ IV, diện tích 65%. Do tình trạng nặng, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Tại bệnh viện, bệnh nhi tỉnh, chi mát, mạch quay khó bắt, tim đều rõ 140 lần/phút, huyết áp kẹp, thở đều 40 lần/phút, phổi thô, bụng mềm. Phỏng da vùng đầu, mặt, cổ, hai tay, chân, ngực và lưng; đang được băng bó, không khàn tiếng.
Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé sốc giảm thể tích, phỏng xăng ngày thứ 2, nhiều vị trí độ III – IV, diện tích khoảng 65%.
Bệnh nhi được thở máy, sử dụng kháng sinh, bù dịch, thay băng và điều trị tích cực tại Khoa Phỏng – Tạo hình. Hiện bệnh nhi tỉnh, đang thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định.
Trước đó, ngày 19-10, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai) khiến chị T.T.T.N. (mẹ của bé T.) tử vong, 3 người khác bị thương.
Người cha của T. sau đó cũng không qua khỏi do tình trạng quá nặng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.
