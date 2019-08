Rất đông phóng viên tham dự cuộc họp báo

Trưa ngày 2-8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc 6 bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện này có biểu hiện bất thường, hiện 1 bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện này, 2 bệnh nhân nặng hơn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về diễn biến bất thường của bệnh nhân khi đang chạy thận nhân tạo, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (người trực tiếp có mặt trong kíp trực chạy thận cho các bệnh nhận hôm 30-7) cho biết 6 bệnh nhân đang chạy thận thì có những biểu hiện rét run, sốt nhẹ, buồn nôn... Đây là những biểu hiện lần đầu xảy ra tại bệnh viện trong quá trình chạy thận.

Liên quan đến phác đồ điều trị, trả lời câu hỏi của các phóng viên, bác sĩ Nguyễn Cảnh Mạnh, Trưởng Khoa Nội thận-Tiết niệu-Lọc máu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, khẳng định phác đồ điều trị tuân thủ theo 52 quy trình theo quy định của Bộ Y tế.

Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó giám đốc BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (thứ 2 từ phải qua), chủ trì cuộc họp báo

Video clip buổi họp báo

Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chủ trì cuộc trao đổi với báo chí, thông tin sự việc xảy ra vào chiều ngày 30-7, có 6 bệnh nhân trong 21 người có biểu hiện như đau bụng nhẹ, sốt, khó thở, tức ngực… tại khoa Nội - Thận của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi sự cố xảy ra, bệnh viện đã mời chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai vào kiểm tra hệ thống chạy thận, lấy mẫu nước đi kiểm tra. Hiện đang chờ kết quả nên chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn tới việc 6 bệnh nhân có những biểu hiện bất thường khi đang chạy thận.

Cũng theo ông Thắng, hiện tại bệnh viện đã dừng toàn bộ việc chạy thận nhân tạo, bệnh viện cũng chưa đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào đối với kíp trực. "Dự kiến chiều ngày hôm nay 2-8 sẽ có kết luận ban đầu, khi có kết luận mới xác định được việc có xử lý kíp trực hay không" - bác sĩ Thắng khẳng định.

Hiện việc chạy thận tại BV Hữu nghi Đa khoa Nghệ An đang tạm dừng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 30-7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường nghi sốc. Do bị nặng, bệnh nhân Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị, bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 3 bệnh nhân khác bị nhẹ hơn đã xuất viện. Ngay sau khi sự cố xảy ra, 132 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được chuyển tới các bệnh viện khác điều trị.