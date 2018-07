Bộ trưởng Bộ Y tế trích một tháng lương tặng bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh

23/07/2018 12:28





Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà các gia đình thân nhân 10 nữ liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc(24/7/1968-24/7/2018) và hướng tới 71 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ, cuối tuần qua Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã đến dự chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân thuộc đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hoan nghênh tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Y tế, các bác sỹ trẻ đến từ các bệnh viện Trung ương như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh... đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân trong xã Đồng Lộc.

Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương về Hà Tĩnh khám bệnh, phát thuốc cho người dân



Thông qua những lần khám, chữa bệnh tình nguyện với sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương, người dân có cơ hội được tiếp cận, hưởng thụ những dịch vụ y tế có chất lượng, được tuyên truyền, tư vấn sức khỏe và có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thân nhân 10 nữ liệt sỹ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.

Bộ trưởng cũng đã đại diện đoàn công tác tặng 1 máy điện tim cho trạm y tế xã Đồng Lộc; 1 máy đông máu và 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại huyện Can Lộc và cá nhân Bộ trưởng đã trích 1 tháng lương của mình dành tặng quỹ vì bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai- nhân vật trong câu thơ "O du kích nhỏ giương cao súng" với hình ảnh đã đi vào lịch sử



Cùng ngày, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em nhỏ tại làng trẻ mồ côi SOS Hà Tĩnh. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ sự xúc động khi thấy các em nhỏ có hoàn cảnh éo le, đặc biệt, có nhiều em đã không ngừng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để đạt kết quả học tập rất tốt. Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Tiến đã trao tặng trung tâm 40 triệu đồng cùng sữa và một số nhu yếu phẩm cho các em.

D.Thu