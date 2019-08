Bệnh nhân là anh T.Q.B (20 tuổi; ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), chẩn đoán chấn thương tụy, tổn thương tá tràng ở 2 vị trí, đau bụng dữ dội.

Bệnh nhân B. đã hồi phục sau phẫu thuật

Theo đó, bệnh nhân B. nhập viện trong tình trạng sốc nặng do mất máu và do đau, đang thở oxy, vết thương mũi 3 cm, xây xát da vùng bụng trên rốn. Siêu âm bụng cho thấy có nhiều dịch ổ bụng kém thuần trạng. Chụp cắt lớp vi tính có hơi tự do ổ bụng, hơi và máu tụ sau phúc mạc cạnh tá tràng, tụy, dày thành ruột non, dịch ổ bụng lượng nhiều.

Nhận định đây là một trường hợp nặng, tổn thương phức tạp, bệnh viện tiến hành hội chẩn gồm nhiều chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ, cho biết lúc phẫu thuật, ổ bụng bệnh nhân có khoảng 800 ml máu loãng và 800 gram máu cục, tụ máu sau phúc mạc lan rộng xuống hố chậu 2 bên và mạc treo ruột non. Xác định tá tràng đoạn D1 vỡ 30% chu vi kèm dập nát môn vị (độ II-AAST).

Đây là trường hợp rất hiếm gặp vỡ tá tràng 2 đoạn D1 và D4 giữa thân tụy dập nát tẩm nhuộm máu. Sau khi cầm máu, làm sạch máu trong ổ bụng và máu tụ sau phúc mạc, thám sát không ghi nhận thêm tổn thương khác, đoạn tá tràng D1, hang môn vị dạ dày, đoạn tá tràng D4 được cắt bỏ, đóng mỏm tá tràng D2. Lập lại lưu thông tiêu hóa bằng nối ruột non với dạ dày kiểu Roux-en-Y, nối ruột non với tá tràng D3 kiểu Roux-en-Y. Dẫn lưu khung tá tràng ngược dòng, tạo hình lại góc Treizt, thời gian phẫu thuật là 5 giờ. Trong và sau mổ, truyền tổng cộng 5 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, cùng với dịch truyền, kháng sinh, giảm đau.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật và được các bác sĩ chăm sóc, có thể cho ra viện trong vài ngày tới.