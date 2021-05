Sáng 4-5, hơn 80 phóng viên phụ trách mảng y tế của các cơ quan báo chí tại TP HCM tham gia phòng chống dịch đã được chích ngừa vắc-xin Covid-19 tại Viện Pasteur TP HCM.

Kể từ khi dịch bệnh Covid -19 xâm nhập vào Việt Nam, hầu hết các phóng viên phụ trách mảng y tế - sức khỏe đều có mặt tại những điểm nóng để đưa những thông tin, hình ảnh nhanh nhất đến độc giả.

Các phóng viên xếp hàng chờ kiểm tra sức khỏe trước khi chích vắc-xin Covid-19. (Ảnh: QUỐC THẮNG)

Là một trong những phóng viên tham gia đưa tin từ khu cách ly, bệnh viện cho đến những địa điểm phong tỏa vì có liên quan ca bệnh Covid -19, nhà báo Phan Bích Thủy, Biên tập viên kênh Truyền hình Công An Nhân dân, chia sẻ là người thường xuyên đến những điểm nóng nên khi được chích vắc-xin, chị cảm thấy an tâm hơn.

Nhà báo Phan Bích Thủy, công tác tại Kênh Truyền hình Công an Nhân dân, cảm thấy an tâm khi được chích ngừa vắc-xin Covid-19. (Ảnh: HẢI YẾN)

"Do tính chất công việc nên sau khi đến những địa điểm có liên quan ca bệnh Covid-19 tôi thường tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và đồng nghiệp ở cơ quan bằng cách tuân thủ đúng các biện pháp khuyến cáo của Bộ y tế để phòng bệnh. Được chích ngừa vắc-xin Covid-19, bản thân tôi cảm thấy an toàn hơn khi làm việc" - chị Thủy nói.

Các phóng viên được chích vắc-xin AstraZeneca ngừa Covid-19. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Còn với chị Phạm Thị Thùy An, phóng viên báo Phụ nữ TP HCM, cho biết cảm thấy bình thường sau khi chích. "Tôi cảm thấy may mắn khi cũng là một phần trong cuộc chiến chống Covid-19 và được chích vắc-xin Covid-19. Tôi nghĩ không chỉ bản thân mình mà các đồng nghiệp cũng cảm thấy an tâm hơn khi đi đến những vùng dịch" - chị An chia sẻ.

Thông tin từ Viện Pasteur TP HCM, trong ngày 4-5, có khoảng 130 người được chích ngừa vắc- xin Covid-19. Trong đó, hơn 80 phóng viên y tế và khoảng 50 nhân viên y tế được chích vét.

Phóng viên ảnh Hoàng Triều, Báo Người Lao Động, là người thường xuyên có mặt tại những địa điểm nóng để truyền tải hình ảnh đến độc giả. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), thành phố đang đẩy nhanh triển khai chiến dịch chích ngừa vắc-xin Covid-19 đợt 2. Trong đó, 46.763 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được chích vắc-xin Covid-19. Các trường hợp có phản ứng sau khi chích ngừa đã được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định. Chiến dịch cơ bản sẽ hoàn thành trước ngày 5-5.

HCDC cũng khuyến cáo người dân cần khai báo trung thực lịch trình di chuyển sau khi trở về thành phố. Đồng thời, theo dõi các thông tin, khuyến cáo từ ngành Y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo 5K.

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố rà soát, thống kê đối tượng được ưu tiên chích vắc-xin miễn phí. Trong đó, phóng viên được xếp vào lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.