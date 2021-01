Theo bác sĩ (BS) chuyên khoa II Trương Quang Anh Vũ, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) Thống Nhất, trong thời điểm cuối năm, thời tiết nhiều đợt trở lạnh, mặt trời lên chậm, việc điều chỉnh giờ tập thể dục là rất cần thiết để việc tập thể dục được an toàn và hiệu quả, nhất là đối với người lớn tuổi, có bệnh nền...



Nguy cơ đột quỵ

Được BS khuyên tập thể dục thường xuyên vì xuất hiện tình trạng mỡ trong máu, ông Nguyễn B.C (50 tuổi; quận Gò Vấp, TP HCM) quyết tâm thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng để tập thể dục. Nhưng khỏe đâu chưa thấy, vài hôm sau ông đã... lăn ra bệnh. "Ngày nào tôi cũng đi làm trong trạng thái nhức đầu, uể oải, cứ tưởng mới tập chưa quen. Mà tôi chỉ đi bộ nhanh nửa tiếng ngoài công viên gần nhà rồi về tắm rửa, đi làm, nói quá sức thì cũng chẳng phải" - ông C. thắc mắc với BS khi đi khám.

Ông Trần T. (45 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) thì một phen hú hồn bởi sau một lần tập thể dục rồi đi tắm, ông T. chợt thấy người lạnh run, sau đó mệt mỏi, buồn nôn. "Tôi tưởng đột quỵ đến nơi, may là người vốn khỏe nên sau một hồi nghỉ ngơi cơn mệt cũng qua. Mẹ tôi thì bảo đó là bị nhiễm nước, cái này dễ đột tử như chơi" - ông T. kể lại.

Cần tập thể dục đúng cách để có sức khỏe tốt. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Hiện nay, thời điểm tập thể dục tốt nhất là lúc trời đã hửng sáng, có nắng nhẹ. Tập đổ mồ hôi khi trời còn tối, còn sương giá rất dễ gây nên hiện tượng co mạch ở vùng đầu, dẫn đến cơn nhức buốt đầu. Nếu người có sẵn bệnh nền cao huyết áp, sự co mạch do nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ là rất cao. Ngoài ra, nếu tập ở những nơi nhiều cây xanh, khi trời vẫn còn tối thì không khí sẽ không được dễ chịu. Nên chờ khi có nắng, cây xanh bắt đầu quang hợp, thải ra ôxy thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn" - BS chuyên khoa II Trương Quang Anh Vũ giải thích.

Tắm sau khi tập thể dục cũng là điều cần lưu ý. Theo BS Anh Vũ, nên nghỉ ngơi một chút cho bớt mệt, khô mồ hôi rồi hãy tắm và nên tắm bằng nước ấm. Bởi sau khi tập, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng giãn mạch, tăng xuất tiết mồ hôi. Việc dội nước lạnh vào quá sớm sẽ gây ra co mạch dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Mức độ nhẹ hơn, ở người khỏe mạnh, không đến mức đột quỵ nhưng cũng có thể bị nhức đầu, mệt mỏi cả ngày.

Tương tự, việc tập thể dục ngoài trời vào tối muộn cũng không nên vì hoạt động mạnh gần giờ đi ngủ thường dẫn đến khó ngủ, chưa kể nguy cơ bị nhiễm lạnh trong thời tiết giao mùa, nhất là ở người thể chất yếu.

Không có chuyện "quen với cơn đau"

BS chuyên khoa II Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, cảnh báo suy nghĩ của nhiều người khi bắt đầu tập những bài nặng hoặc lâu ngày bỏ tập rồi tập lại, cảm thấy đau rêm rêm nhưng chủ quan "cứ tập rồi cơ thể sẽ quen với cơn đau, hết thấy đau".

"Khi thấy đau, tức là đã tập quá mức cơ thể có thể thích nghi được. Điều này thường gặp ở người lâu ngày bỏ tập hoặc trước giờ không tập nay mới bắt đầu tập luyện và lại chọn cường độ quá nặng, thiếu khoa học. Cơn đau "rêm rêm" thường là do những chấn thương nhỏ. Đã chấn thương thì phải nghỉ ngơi. Có thể cứ ráng tập rồi vài ngày sau cũng bớt đau nhưng tổn thương lên cơ thể vẫn còn đó, hiện tại chưa thấy "hậu quả". Đến khi lớn tuổi, lỡ xảy ra cơn đau khác "cộng dồn" và tạo ra một chấn thương nặng hơn thì đã muộn" - BS Ánh cảnh báo.