Sáng 15-12, trong cuộc họp giao ban trực tiếp về công tác phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết tuần qua, TP đã triển khai tiêm mũi nhắc lại và bổ sung. Đến nay, có 5.747 mũi tiêm bổ sung cho đối tượng suy giảm miễn dịch, hơn 11.000 tiêm nhắc lại và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) đến tận nhà tiêm vắc-xin cho người dân trên địa bàn

Theo PGS Tăng Chí Thượng, sắp tới đây Bộ Y tế bổ sung tiêu chí xác định cấp độ dịch, trong tỷ tiêm mũi nhắc lại cũng được xem là một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch. Vì vậy, nếu tiêm chậm thì sẽ thay đổi cấp độ dịch.

Về xác định số người chưa tiêm ở các quận, huyện, PGS Thượng cho biết theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 1 tuần sẽ cập nhật số liệu người chưa được tiêm, hiện TP có trên 37.000 trên 18 tuổi chưa được tiêm vắc-xin, trong đó, huyện Nhà Bè và quận 6 chưa có cập nhật số liệu.

Về tiến độ triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, theo PGS Tăng Chí Thượng, tính ngày 14-12, TP có 19/21 địa phương lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ (2 địa phương chưa có gồm Nhà Bè và Củ Chi). Trong đó, có quận Phú Nhuận, 4, Bình Tân là địa phương có số người thuộc nhóm nguy cơ nhiều nhất.

"Hiện 19 quận, huyện này đã triển khai cập nhật danh sách nhóm nguy cơ và xét nghiệm thành 2 đợt, quận nào cập nhật xong sẽ làm ngay, không chờ đợi" - PGS Thượng nói.

PGS Thượng cho biết theo số liệu của Tổng Cục thống kê, TP có 650.000 người trên 65 tuổi, đến nay khảo sát được 109.350 người, tuy nhiên, chi tiết dữ liệu từng người hiện mới chỉ được 54.509 người.

Phân tích dữ liệu 54.509 người cho thấy có 4.545 người đã được tiêm 1 mũi (chiếm 8,3%), 46.932 người tiêm 2 mũi (chiếm 86,1%) và 3.032 người chưa tiêm (chiếm 5,6%).

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) đến nhà khám bệnh cho người cao tuổi tại nhà

Về xét nghiệm, có 19 quận, huyện đã triển khai xét nghiệm đợt 1 (quận 3, 5, 7, 8, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) cho 7.310 người (chiếm 13,4%), phát hiện 97 người mắc Covid-19 (38 người cách ly tại nhà, 59 người đưa đến cơ sở thu dung, điều trị).

Những bệnh nhân này đã được cấp phát túi thuốc điều trị và và cho uống thuốc kháng virus Molnupiravir. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã tổ chức truyền thông cho đối tượng nguy cơ, tiêm vắc-xin liều nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ, chăm sóc F0 là người thuộc nhóm nguy cơ, lập danh sách cập nhật đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để quản lý, chăm sóc, tư vấn sức khỏe mỗi ngày cho F0 tại nhà.

Về ưu tiên cấp phát thuốc Molnupiravir, TP được bổ sung 25.000 liều, hiện đã cấp cho các địa phương 69.000 liều, những ai có triệu chứng sẽ được phát nhưng vẫn ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ, đồng thời, liên tục nhắc nhở nếu sắp hết thuốc phải báo để cấp bổ sung. Hiện TP còn 28.000 liều trong kho.

Về thuốc Favipiravir, Bộ Y tế đã cấp cho TP 2.300 liều nhưng bổ sung chỉ định cho F0 có triệu chứng vừa và nhẹ, do đó, cấp cho các Bệnh viện dã chiến.

Về tình hình học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 13-12 đến nay, phát hiện 8 F0, trong đó có 6 học sinh, 2 giáo viên, tất cả đều không có triệu chứng, không cần nhập viện. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, bàn ghế vẫn còn ngồi sát nhau.

Về tình hình dịch bệnh tại TP, trong tuần qua, số ca mắc ít hơn so với tuần trước. Trong đó, TP Thủ Đức có số ca mắc cao, tách biệt so với các quận, huyện còn lại. Nguyên do không phải Thủ Đức có ổ dịch mới mà vì địa phương có dân số gấp 3 địa phương khác. Bên cạnh đó, gần đây Trung tâm Y tế TP Thủ Đức bổ sung cập nhật lại dữ liệu trước đây nên số liệu tăng. .

Ngoài ra, 3 ngày qua, huyện Bình Chánh, quận 12, Bình Tân, Gò Vấp số ca mắc đều giảm.

Về số cách ly tại nhà tại các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng giảm nhẹ. Cách đây 1 tuần có khoảng 85.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, nhưng hiện tại chỉ còn 76.000 ca.