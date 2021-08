Ngày 1-8, đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra một số điểm tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên địa bàn quận 10, quận Gò Vấp, TP HCM nhằm hướng dẫn và tư vấn để việc tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất.



Người dân được tiêm vắc-xin Covid-19 tại quận Gò Vấp. (Ảnh: HÀ VĂN ĐẠO)

Theo đó, ghi nhận tại điểm tiêm ở trường Tiểu học An Hội (phường 8, quận Gò Vấp) người dân đến tiêm theo từng xóm, hẻm và khung giờ quy định đã được thông báo từ trước nhằm đảm bảo giãn cách trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

TS.BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, cho biết riêng quận Gò Vấp có hơn 500.000 người từ 18 tuổi trở lên. Hiện nay, mỗi ngày quận tiêm chủng được khoảng 10.000 liều vắc-xin Covid-19, tổng cộng đã tiêm được gần 30.000 liều tại các điểm tiêm cộng đồng và điểm tiêm cố định.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm hơn nữa, theo bác sĩ Hòa, người dân trước khi đi tiêm sẽ được phát phiếu điền sẵn một số thông tin, sau đó tổ trưởng tổ dân phố thông báo đi theo giờ. Việc sắp xếp vào bàn tiêm, phòng theo dõi sau tiêm được đảm bảo quy định an toàn cũng như khoảng cách.

Đặc biệt, trong tháng 8 này, quận Gò Vấp sẽ tăng lên khoảng 16-17.000 mũi tiêm/ngày, đồng thời tăng thêm điểm tiêm, đội tiêm. Ngoài ra, sắp tới địa phương sẽ tổ chức tiêm tại các khu phong tỏa, các "vùng đỏ" và các khu nhà trọ với sự tham gia của các tổ tiêm lưu động mà vẫn đảm bảo an toàn sau tiêm.

Ghi nhận tại điểm tiêm ở trường tiểu học Măng Non (phường 13, quận 10), do Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc chịu trách nhiệm thực hiện tiêm chủng. Đại diện phòng khám cho biết đơn vị đã huy động 15 y, bác sĩ hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin cho quận 10. Thời gian qua, các y, bác sĩ của phòng khám cũng được tập huấn kỹ càng để đảm bảo an toàn sau tiêm cho người dân.

Cũng theo đại diện Trung tâm Y tế quận 10, địa phương vẫn đang tiến hành tiêm chủng an toàn cho người cao tuổi, nhiều bệnh nền tại các bệnh viện, tại đây trung bình mỗi ngày tiêm gần 400 liều. Ngoài ra, trước khi tiêm, các phường cũng phát phiếu điền thông tin và có những hướng dẫn cặn kẽ về tiêm chủng giúp đảm bảo an toàn

Qua kiểm tra, Bộ Y tế đánh giá, đơn vị cần có cách thông báo, cách mời người dân đến địa điểm tiêm khoa học hơn. Tránh tối đa việc lãng phí thời gian của nhân viên y tế khi người tiêm đến không đủ, không đúng giờ. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quận có thể tiêm cho người cao tuổi ở cơ sở khác để số lượng tiêm được nhanh hơn. Tuy nhiên, phải đầy đủ cơ cấu của kíp tiêm chủng, có xe cấp cứu túc trực để xử trí kịp thời mọi tình huống.