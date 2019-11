Diễn biến vụ việc

Ngày 17-11, 2 sản phụ nhập Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng để theo dõi sinh gồm sản phụ V.T.N.S và N.T.H (cùng SN 1986, ngụ TP Đà Nẵng). Sản phụ S. thì tử vong vào tối cùng ngày còn sản phụ H. thì được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ngày 22-10, sản phụ H.T.P.T (SN 1987, ngụ TP Đà Nẵng) cũng nhập Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng để chờ sinh và tử vong.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, cả 3 sản phụ trên đều được Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng tiếp nhận đúng quy trình và có chỉ đạo mổ lấy thai. Trong lúc tiêm thuốc gây tê tủy sống, các sản phụ này có biểu hiện co giật. May mắn là 3 trẻ sơ sinh đều được an toàn sau phẫu thuật và hiện ổn định về sức khỏe.

Hiện tại sức khỏe của sản phụ H. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang có dấu hiệu phục hồi.

Ngày 17-11, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo niêm phong lô thuốc gây tê Bupivacaine sản xuất tại Ba Lan mà Bệnh viện Phụ nữ đang sử dụng với số lượng còn lại là 120 lọ. Đồng thời, phòng mổ của bệnh viện này cũng đang đóng cửa để chờ có kết luận chính thức.

Được biết, thuốc gây tê Bupivacaine do Bệnh viện Phụ nữ xin áp thầu và mới nhập về sử dụng từ tháng 5-2019 với số lượng 380 lọ. Trước đó, bệnh viện này sử dụng thuốc gây tê nằm trong gói thầu do Sở Y tế TP Đà Nẵng chỉ định tên là Marcain của Pháp sản xuất. Tuy nhiên sau đó, hãng cung ứng hết hàng buộc bệnh viện phải tìm nguồn thuốc khác thay thế.