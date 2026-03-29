Sức mua xe máy xăng giảm mạnh

Theo ghi nhận, lượng khách đến xem và mua xe giảm tới 50% so với tháng 2, khi giá nhiên liệu chưa biến động mạnh.

Để kích cầu, các đại lý buộc phải triển khai nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi. Cụ thể, nhiều mẫu xe tay ga từng "ăn khách" đã được điều chỉnh giảm giá vài triệu đồng mỗi chiếc.

Chẳng hạn, mẫu Honda SH 350i bản tiêu chuẩn vừa giảm khoảng 3 triệu đồng, còn 154,5 triệu đồng; Honda SH 160 giảm hơn 3 triệu đồng, còn khoảng 109 triệu đồng.

Tương tự, các mẫu xe phổ thông cũng giảm, như Honda Air Blade 160 giảm khoảng 2 triệu đồng, còn 60,5 - 67,5 triệu đồng; Air Blade bản 125 giảm từ 1 - 2 triệu đồng, còn 48,1 - 50,5 triệu đồng.

Giá xăng tăng cao đã nhanh chóng tác động khiến cửa hàng xe máy xăng vắng khách tham quan, mua sắm

Đại lý các hãng xe khác như Yamaha hay Piaggio cũng tăng cường ưu đãi. Khách mua xe Yamaha được hỗ trợ tiền mặt từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy mẫu. Trong khi đó, các dòng xe Piaggio, Vespa được hỗ trợ phí đăng ký từ 1,6 triệu đến 2,4 triệu đồng, kèm ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 1,2 triệu đồng.

Dù vậy, theo các đại lý, thị trường vẫn trầm lắng do tâm lý người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao.