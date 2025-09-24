Sưởi ấm tuổi già

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Sưởi ấm tuổi già

Trần Thái

Một buổi sáng giữa tháng 9-2025, Trạm Y tế Tân Quý (phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) rộn ràng khác hẳn ngày thường.

Từng tốp người cao tuổi mang theo sổ khám bệnh cũ, cười nói vui vẻ chờ được thăm khám tại chương trình ngày hội "Chia sẻ yêu thương - lan tỏa hạnh phúc" do Ủy ban MTTQ phường phối hợp Bệnh viện Thống Nhất tổ chức.

Trong số đó có cụ Vân (72 tuổi), dáng người gầy gò nhưng nụ cười rạng rỡ: "Tôi bị cao huyết áp và loãng xương nhiều năm nay, thuốc men tốn kém lắm. Hôm nay được khám miễn phí, lại có thuốc mang về, tôi vui như trút được gánh nặng". Cụ Vân chỉ là một trong hơn 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được khám chuyên sâu về tim mạch, loãng xương và nhận phần quà gồm nhu yếu phẩm cùng thuốc đặc trị. Tổng giá trị chương trình hơn 86 triệu đồng, toàn bộ do Bệnh viện Thống Nhất tài trợ.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Kim Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; bà Nguyễn Ngọc Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường; bà Lưu Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cùng tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất.

Sưởi ấm tuổi già- Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Phú Thọ Hòa Ảnh: Phường Phú Thọ Hòa

Các bác sĩ tận tình đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, siêu âm loãng xương, rồi kiên nhẫn tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp cho từng người. Một bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: "Người lớn tuổi thường mang nhiều bệnh nền. Việc tầm soát sớm giúp bà con yên tâm hơn và có cách chăm sóc sức khỏe đúng đắn".

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Kim Tiên gửi lời cảm ơn đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã làm việc tận tâm, cũng như sự hỗ trợ của ban công tác mặt trận các khu phố và Trạm Y tế Tân Quý. Bà nhấn mạnh đây còn là dịp để chính quyền và các đoàn thể thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, khi bà con được chăm lo sức khỏe, hạnh phúc sẽ được lan tỏa.

Kết thúc buổi khám, nhiều cụ ông, cụ bà tay cầm toa thuốc, tay xách phần quà, vừa trò chuyện vừa cảm ơn các y - bác sĩ. Không khí ngày hội vì thế trở nên ấm áp, gần gũi như một buổi sum họp, nơi những người yếu thế được tiếp thêm niềm tin và sự sẻ chia.

Với phường Phú Thọ Hòa, chương trình lần này không chỉ dừng lại ở việc chăm lo sức khỏe cho người dân, mà còn mở ra một tín hiệu đẹp về sự gắn kết, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong đời sống thường nhật. Người dân cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của chính quyền, còn chính quyền thì thêm cơ hội để gần gũi, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Tất cả hòa quyện thành bức tranh ấm áp của phường mới - việc mới - niềm vui mới, khởi đầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều kỳ vọng về một cộng đồng vững vàng, nhân ái và đoàn kết. 

Tin liên quan

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Niềm vui lan tỏa ở Bình Thới

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Niềm vui lan tỏa ở Bình Thới

Bà Koong Thị Mùi đứng nép sát bên chồng, đôi mắt hoe đỏ, rưng rưng nhìn ngôi nhà vừa được sửa sang

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Xóa nhòa khoảng cách số giữa thành thị - nông thôn

Các chiến sĩ tình nguyện cảm thấy tự hào khi có thể mang kiến thức số đến hỗ trợ người dân

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Truyền cảm hứng tại không gian công cộng

Khu phố 2, phường Thới An, TP HCM còn được biết đến với tên chung cư Hoa Phượng.

phường phường Phú Thọ Hòa TP HCM khám bệnh người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo