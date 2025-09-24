Sưởi ấm tuổi già

Từng tốp người cao tuổi mang theo sổ khám bệnh cũ, cười nói vui vẻ chờ được thăm khám tại chương trình ngày hội "Chia sẻ yêu thương - lan tỏa hạnh phúc" do Ủy ban MTTQ phường phối hợp Bệnh viện Thống Nhất tổ chức.

Trong số đó có cụ Vân (72 tuổi), dáng người gầy gò nhưng nụ cười rạng rỡ: "Tôi bị cao huyết áp và loãng xương nhiều năm nay, thuốc men tốn kém lắm. Hôm nay được khám miễn phí, lại có thuốc mang về, tôi vui như trút được gánh nặng". Cụ Vân chỉ là một trong hơn 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được khám chuyên sâu về tim mạch, loãng xương và nhận phần quà gồm nhu yếu phẩm cùng thuốc đặc trị. Tổng giá trị chương trình hơn 86 triệu đồng, toàn bộ do Bệnh viện Thống Nhất tài trợ.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Kim Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; bà Nguyễn Ngọc Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường; bà Lưu Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cùng tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất.

Các bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Phú Thọ Hòa Ảnh: Phường Phú Thọ Hòa

Các bác sĩ tận tình đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, siêu âm loãng xương, rồi kiên nhẫn tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp cho từng người. Một bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: "Người lớn tuổi thường mang nhiều bệnh nền. Việc tầm soát sớm giúp bà con yên tâm hơn và có cách chăm sóc sức khỏe đúng đắn".

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Kim Tiên gửi lời cảm ơn đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã làm việc tận tâm, cũng như sự hỗ trợ của ban công tác mặt trận các khu phố và Trạm Y tế Tân Quý. Bà nhấn mạnh đây còn là dịp để chính quyền và các đoàn thể thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, khi bà con được chăm lo sức khỏe, hạnh phúc sẽ được lan tỏa.

Kết thúc buổi khám, nhiều cụ ông, cụ bà tay cầm toa thuốc, tay xách phần quà, vừa trò chuyện vừa cảm ơn các y - bác sĩ. Không khí ngày hội vì thế trở nên ấm áp, gần gũi như một buổi sum họp, nơi những người yếu thế được tiếp thêm niềm tin và sự sẻ chia.

Với phường Phú Thọ Hòa, chương trình lần này không chỉ dừng lại ở việc chăm lo sức khỏe cho người dân, mà còn mở ra một tín hiệu đẹp về sự gắn kết, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong đời sống thường nhật. Người dân cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của chính quyền, còn chính quyền thì thêm cơ hội để gần gũi, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Tất cả hòa quyện thành bức tranh ấm áp của phường mới - việc mới - niềm vui mới, khởi đầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều kỳ vọng về một cộng đồng vững vàng, nhân ái và đoàn kết.