Syria rúng động trước đợt không kích IS mới nhất của Mỹ

Đây là bước đi quyết liệt nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike, được Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp chỉ đạo nhằm "đáp trả các hành động bạo lực nhắm vào quân nhân Mỹ".

Theo đài NBC News và BBC, cuộc không kích bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa 10-1 (theo giờ miền Đông nước Mỹ) với sự tham gia của hơn 20 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay chiến đấu F-15E, A-10, máy bay cường kích AC-130J, máy bay không người lái MQ-9 và sự hỗ trợ từ tiêm kích F-16 của Jordan.

Theo người phát ngôn của CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, lực lượng liên quân đã dội hơn 90 quả đạn chính xác vào hơn 35 mục tiêu trọng yếu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp lãnh thổ Syria.

Các mục tiêu này chủ yếu là cơ sở hạ tầng hậu cần và các kho vũ khí. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về địa điểm cụ thể cũng như con số thương vong hiện vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào IS tại Syria. Ảnh: CENTCOM

Chiến dịch Hawkeye Strike không phải là một hành động ngẫu nhiên mà là đòn trả đũa trực tiếp cho vụ phục kích đẫm máu xảy ra vào ngày 13-12 năm ngoái gần TP Palmyra, miền Trung Syria.

Hãng AP đưa tin trong vụ tấn công đó, IS đã sát hại 2 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Iowa là Trung sĩ Edgar Brian Torres-Tovar và Trung sĩ William Nathaniel Howard, cùng một phiên dịch viên dân sự người Mỹ tên Ayad Mansoor Sakat.

NBC News dẫn chia sẻ từ hai quan chức Mỹ cho biết các đợt trả đũa dự kiến sẽ kéo dài nhiều tuần. Ngay sau đó, vào ngày 19-12, đợt tấn công đầu tiên đã phá hủy hơn 70 mục tiêu tại miền Trung Syria.

Trong đợt tấn công này, lực lượng Mỹ và Jordan đã sử dụng tiêm kích, trực thăng chiến đấu và pháo binh, với hơn hơn 100 quả đạn chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của IS.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định: "Chúng ta sẽ không bao giờ quên, và không bao giờ chùn bước". Ông cũng nhấn mạnh đây không đơn thuần là việc bắt đầu một cuộc chiến mới, mà là một tuyên bố trừng phạt đích đáng.

Theo CENTCOM, trước đợt không kích ngày 10-1, quân đội Mỹ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ gần 25 thành viên IS qua 11 nhiệm vụ (từ ngày 20 đến 29-12-2025) trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike.