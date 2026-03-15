Cổng vào Tà Hine Café

Quán rộng thoáng, mặt tiền quay ra đường nhưng mặt lưng thì sở hữu góc nhìn tuyệt đẹp, hầu như muốn ôm trọn cả hồ thủy điện Đại Ninh.

Bản chỉ đường đến Tà Hine Café

Qua thông tin trên Internet, tôi vô tình biết đến địa điểm lý thú này. Đây là một trong những điểm được rỉ tai ghé lại của dân phượt đường xa từ Phan Thiết lên Đà Lạt (theo đường ngang qua công trình thủy điện Đại Ninh) hoặc những anh em chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt vẫn có thể ghé ngang nghỉ ngơi thư giãn trước khi tiếp tục chuyến hành trình đến thành phố hoa.

Hướng từ Sài Gòn lên theo quốc lộ 20, qua khỏi thành phố Bảo Lộc, đến trạm thu phí Liên Đầm thì bạn nhớ ngóng chừng để rẽ phải ở Ngả ba Tà Hine, phòng khi bạn sẽ chạy lố qua mất.

Quán cà phê cực kỳ yên tĩnh vào mỗi sáng sớm, đầy mùi hoa cỏ và cảnh quan nhìn thẳng ra hồ Đại Ninh thì không còn gì sánh bằng. Vừa mới bước vào, bạn như bỏ quên cả mọi ồn ào, muộn phiền ở phía sau.

Đón bạn ở bên trong là những rặng sim tím rực rỡ, bên phải là giàn hồng leo, giàn hoa giấy bung sắc mà chủ quán đã cất công vun xới, chăm bẵm từ hồi mới lập quán.

Quán kinh doanh mô hình homestay nên có cả phòng nghỉ ngơi riêng cho vợ chồng, gia đình, có khu nghỉ chung cho cả đoàn khách lớn, có sân thượng để tổ chức buổi tiệc nho nhỏ và cả một khu vườn thoai thoải phía sau để phục vụ tiệc nướng, lửa trại đêm.

Tôi đã từng đến quán vài lần, trên những chuyến đi lên Đà Lạt của mình. Mỗi lần ghé qua lại thấy thêm một lần thay đổi, thêm chút xanh mát, thêm chút an yên, thêm chút nhớ nhung khó tả... Hơn cả một quán cà phê, nơi này thật sự là một chốn bình yên trên bước đường thiên lý!

Tà Hine Café - Điểm bình yên trên đường thiên lý