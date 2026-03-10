Tác giả đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác logo tỉnh Đắk Lắk nhận tiền thưởng 150 triệu đồng

Sáng 10-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, việc xây dựng một biểu trưng nhận diện chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Logo nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk đoạt giải nhất cuộc thi

Theo ông Tiến, biểu trưng không chỉ là dấu hiệu nhận biết về mặt hình ảnh, mà còn là biểu tượng thể hiện bản sắc lịch sử, văn hóa, tiềm năng và khát vọng phát triển của vùng đất hội tụ giữa không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ giàu truyền thống.

Ông Trần Hồng Tiến đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi

Sau 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 402 tác phẩm của 183 tác giả. Quá trình chấm chọn được thực hiện nghiêm túc qua nhiều vòng, bảo đảm các tiêu chí về chất lượng nghệ thuật, tính biểu trưng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Bà Hoàng Thị Thu Thảo, tác giả đoạt giải nhất cuộc thi, phát biểu ý kiến

Ban giám khảo đã lựa chọn 5 tác phẩm vào vòng chung khảo và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân. Kết quả logo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (TP Đà Nẵng) đoạt giải nhất.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đạt giải nhất và tiền thưởng 150 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Thu Thảo và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.