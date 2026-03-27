Tái đấu Malaysia, Hoàng Đức kỳ vọng Hoàng Hên sẽ tỏa sáng

Tường Phước

(NLĐO) - Hướng tới cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trình diễn đẹp, giành kết quả tích cực.

Đánh giá về trận giao hữu với Bangladesh, Hoàng Đức cho rằng đây là bước chạy đà cần thiết để toàn đội tìm lại sự gắn kết sau thời gian dài không tập trung đầy đủ lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các nhân tố mới hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung.

“Đã lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại với nhiều gương mặt mới. Toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ, hiểu nhau hơn để hướng tới trận đấu ngày 31-3 với Malaysia” - Hoàng Đức chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng dành những đánh giá tích cực cho tân binh Đỗ Hoàng Hên – cầu thủ lần đầu góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam. Dù mới thi đấu cùng nhau trong thời gian ngắn, Hoàng Đức cho rằng Hoàng Hên là nhân tố chất lượng và đã chứng minh được năng lực trong nhiều năm thi đấu tại V-League.

Ngôi sao thuộc biên chế Ninh Bình FC nói: “Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng”.

Hướng tới trận đấu với Malaysia, dù đội tuyển Việt Nam đã giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 nhưng Hoàng Đức vẫn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc đối đầu này, đặc biệt khi đội tuyển được thi đấu trên sân nhà. “Đây là trận đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay và hướng tới chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ” - Hoàng Đức khẳng định.

Nói về bầu không khí đội tuyển hiện tại, Hoàng Đức cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần rất tích cực. Sự trở lại của các cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cùng sự góp mặt của những tân binh mang lại sự tươi mới và gắn kết trong tập thể.

Theo Hoàng Đức, việc hòa nhập của các cầu thủ mới, đặc biệt là Hoàng Hên, diễn ra thuận lợi nhờ khả năng giao tiếp tốt và sự hỗ trợ từ các đồng đội. “Anh em đã trao đổi rất nhiều cả trong và ngoài sân. Hoàng Hên nói tiếng Việt tốt nên việc giao tiếp rất dễ dàng, không có khó khăn gì” - tiền vệ này cho biết.

Đánh giá về vai trò của Hoàng Hên trong lối chơi chung, Hoàng Đức cho rằng sự xuất hiện của cầu thủ này giúp toàn đội tự tin hơn và gia tăng sự kết nối trên sân. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh việc bố trí vị trí thi đấu sẽ do Ban huấn luyện quyết định, và mỗi cầu thủ đều cần hoàn thành tốt vai trò được giao.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật trong những ngày tới trước khi bước vào cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31-3. Trận đấu được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả đến sân, tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất.

Tin liên quan

Việt Nam - Bangladesh: “Song sát” Son - Hên còn dang dở

Việt Nam - Bangladesh: "Song sát" Son - Hên còn dang dở

(NLĐO) - Sự chờ đợi lớn nhất ở trận Việt Nam - Bangladesh nằm ở cặp đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên, nhưng chưa mang đến câu trả lời trọn vẹn.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tân binh Hoàng Hên

(NLĐO) - HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ghi nhận sự hòa nhập nhanh và đẳng cấp cao của chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong trận thắng 3-0 trước Bangladesh

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh đến 3 bàn không gỡ

(NLĐO) - Trong ngày ra mắt bộ đôi Hoàng Hên và Xuân Son, tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Bangladesh 3-0 tối 26-3, tạo động lực trước màn tái đấu Malaysia.

