Việt Nam - Bangladesh: “Song sát” Son - Hên còn dang dở

Tuyển Việt Nam và tuyển Bangladesh

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy (tối 26-3) không phải là câu chuyện của tỉ số. Đó là bài kiểm tra về cách vận hành, về những mảnh ghép mới và cả những khoảng trống chưa được lấp đầy.

Cách thắng của tuyển Việt Nam mới đáng quan tâm

Bangladesh kém Việt Nam tới 78 bậc FIFA, và thực tế trên sân phản ánh đúng khoảng cách đó. 45 phút hiệp một áp đảo, ba bàn thắng, thế trận kiểm soát - mọi thứ diễn ra đúng kịch bản mạnh thắng yếu.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy tối 26-3

Nhưng điều đáng nói không nằm ở 3 bàn thắng, mà ở cách ĐTVN tạo ra chúng: kiểm soát trung tuyến tốt, khai thác khoảng trống hợp lý, tận dụng tình huống cố định hiệu quả. Đó là dấu hiệu của một đội bóng có tổ chức, có ý đồ.

Ngược lại, hiệp hai lại là một lát cắt khác. Khi nhịp độ giảm xuống, khi các trụ cột rời sân, nhất là hai nhà tổ chức Hoàng Đức, Quang Hải cùng được thay ra, lối chơi trở nên rời rạc, thiếu kết nối. ĐTVN vẫn tạo cơ hội, nhưng chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân hơn là một hệ thống vận hành trơn tru.

Đáng chú ý, truyền thông Đông Nam Á cũng nhìn trận đấu theo cách tương tự. Báo chí Malaysia và Indonesia không chỉ nhấn mạnh tỉ số 3-0, mà đặc biệt lưu ý đến khả năng kiểm soát thế trận và sự chủ động của Việt Nam trong phần lớn thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và duy trì nhịp chơi ổn định hơn, cách biệt hoàn toàn có thể lớn hơn, một nhận định vừa là lời khen, vừa là sự nhắc nhở.

Một trận thắng dễ, nhưng cũng là lời nhắc: đẳng cấp không chỉ nằm ở việc thắng ai, mà là cách bạn kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút.

Các thành tố mới và cũ của tuyển Việt Nam: Vẫn cần thêm thời gian

Nguyễn Xuân Son chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương, di chuyển thiếu thanh thoát và bỏ lỡ cơ hội. Đỗ Hoàng Hên chơi trọn trận, được thử nghiệm ở ba vị trí, nhưng vẫn không thể ghi bàn - dù đã có khoảnh khắc rất gần với bàn thắng khi bóng dội cột dọc.

Nếu không sớm tạo được sự kết nối, "song sát" này sẽ chỉ dừng lại ở tiềm năng

Điều tích cực là cả hai vẫn cho thấy nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt. Nhưng sự ăn ý - thứ từng là "bản năng" của họ ở CLB Nam Định - vẫn chưa hiện hữu ở đội tuyển.

Đây là vấn đề của thời gian, nhưng cũng là bài toán cấp bách. Bởi nếu không sớm tạo được sự kết nối, "song sát" này sẽ chỉ dừng lại ở tiềm năng.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau gần ba năm vắng mặt là một điểm sáng. Anh chơi ở cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ lệch trái, cho thấy sự đa năng và nền tảng thể lực đang dần hồi phục.

Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Trận đấu với Bangladesh chỉ là bước "làm nóng", chưa đủ để đánh giá toàn diện. Dẫu vậy, chỉ riêng việc có thêm một phương án chất lượng ở hàng thủ cũng đã là tín hiệu tích cực, nhất là khi Việt Nam hướng tới những trận đấu có cường độ cao hơn.

Lộ diện khoảng trống của tuyển Việt Nam

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là sự khác biệt giữa hai hiệp đấu. Khi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải còn trên sân, ĐTVN kiểm soát tuyến giữa tốt, tổ chức mạch lạc. Nhưng khi cả hai rời sân, đội tuyển gần như mất trục điều phối.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận chưa có phương án nếu thiếu cả hai cùng lúc, và đó là một cảnh báo thực sự. Bởi ở những trận đấu lớn, việc mất người là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một đội tuyển muốn vươn tầm không thể phụ thuộc vào hai cá nhân, dù họ xuất sắc đến đâu.

Trận thắng Bangladesh là một bước chạy đà, nhưng Malaysia mới là bài kiểm tra thật. Ở đó, Việt Nam không còn lợi thế cửa trên tuyệt đối. Những vấn đề lộ ra trước Bangladesh, sự kết nối của hàng công, phương án thay thế tuyến giữa, độ ổn định suốt 90 phút, sẽ bị soi chiếu rõ ràng hơn.

Sân Thiên Trường ngày 31-3 mới là nơi định nghĩa đẳng cấp của ĐTVN

Muốn hướng tới mục tiêu top 100 FIFA, tuyển Việt Nam không chỉ cần thắng, mà phải thắng bằng một phiên bản hoàn chỉnh hơn của chính mình. Bởi sân Hàng Đẫy chỉ là nơi thử nghiệm, sân Thiên Trường ngày 31-3 mới là nơi định nghĩa đẳng cấp.