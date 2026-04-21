Triển lãm "Nam Sử Họa Kiếng" dự kiến khai mạc vào ngày 1-5 tại Annam Gallery (TP HCM), là hành trình tái hiện dòng tranh kiếng Nam Bộ, nơi hội tụ giá trị tín ngưỡng, mỹ thuật và đời sống văn hóa phương Nam.

Thông qua các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, triển lãm góp phần làm sống lại một di sản đang dần mai một, đồng thời khơi gợi sự quan tâm đến việc gìn giữ và tiếp nối giá trị truyền thống trong bối cảnh đương đại.

Một tác phẩm tại triển lãm “Nam Sử Họa Kiếng”. (Ảnh: B.T.C)

"Nam Sử Họa Kiếng" không khởi nguồn từ việc trưng bày, mà từ một nhu cầu nhìn lại. Đó là hành trình đặt tranh kiếng trở về trong dòng chảy rộng hơn của lịch sử, như một thành tố từng góp phần định hình đời sống thị giác và tinh thần của vùng phương Nam. Triển lãm mở ra một mạch kể liền lạc theo thời gian: từ những hình tượng tín ngưỡng và dân gian trong quá khứ, đến những nỗ lực nghiên cứu, phục dựng ở hiện tại và xa hơn là khả năng tiếp nối, tái diễn giải trong tương lai.

Với mỗi lớp kiếng, không chỉ hình ảnh được phản chiếu, mà còn là thời gian lắng đọng, là ký ức chồng lớp và những tầng nghĩa văn hóa. Ở điểm dừng của hành trình ấy, câu chuyện không khép lại, mà khẽ mở ra như một lời mời để người xem hôm nay tiếp tục đọc, tiếp tục cảm và viết tiếp bằng chính trải nghiệm của mình.

