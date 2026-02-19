Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm tiền

Ngày 19-2, Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xử lý một trường hợp chuyển tiền nhầm với số tiền lớn, thể hiện tinh thần trung thực của người dân và hiệu quả phối hợp của lực lượng công an cơ sở.

Trước đó, anh Nguyễn Hoàng (trú thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thuỷ) bất ngờ nhận được 24.500.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân từ người phụ nữ tên Nhung (trú phường Đồng Hới). Xác định đây không phải khoản tiền của mình, ông Hoàng đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lệ Thủy triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh người chuyển tiền, đồng thời liên hệ, hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục để trả lại toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.

Theo cơ quan công an, hành động của anh Hoàng không chỉ giúp người chuyển tiền tránh thiệt hại mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật. Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và nội dung chuyển tiền trước khi xác nhận.

Nếu phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.