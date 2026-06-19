Công an phường Tăng Nhơn Phú đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở ngã ba Khu Công nghệ cao TPHCM.
Khoảng 15 giờ ngày 19-6, nam tài xế lái xe tải trên đường D1 (Khu công nghệ cao TPHCM), hướng từ đường D2 đi ga Metro. Khi đến ngã ba Khu công nghệ cao, tài xế cho xe rẽ phải vào xa lộ Hà Nội thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển.
Tai nạn giao thông khiến cô gái ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT, Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.
Theo người dân địa phương, thời gian qua, khu vực trên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do nơi đây có mật độ giao thông đông đúc với nhiều xe tải, xe container di chuyển.
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