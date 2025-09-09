CLIP: Giao thông trên đường Võ Chí Công, hướng đi Khu Công nghệ cao TP HCM ùn ứ do tai nạn.
Chiều 9-9, một tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cầu Phú Hữu (TP HCM) khiến giao thông ùn ứ.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Liên Phường đi Khu Công nghệ cao TP HCM. Khi đang di chuyển qua cầu Phú Hữu, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ), xe container tông đuôi ô tô 16 chỗ, đẩy xe này va chạm với hai ô tô khác.
Lúc xảy ra tai nạn, trời có mưa nhẹ, giao thông qua lại ùn ứ. Theo nhân chứng, có thể do các xe không giữ khoảng cách dẫn đến va chạm liên hoàn.
Tại hiện trường, các xe hư hỏng, móp méo, biến dạng phần đầu hoặc đuôi xe, vỡ hộp đèn.
Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đến hiện trường, điều tiết giao thông.
CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn.
