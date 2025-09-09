HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ

Thái Hùng - Anh Vũ

(NLĐO) - Xe container bất ngờ tông mạnh ô tô 16 chỗ, đẩy xe này va chạm với hai ô tô khác.

CLIP: Giao thông trên đường Võ Chí Công, hướng đi Khu Công nghệ cao TP HCM ùn ứ do tai nạn.

Chiều 9-9, một tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cầu Phú Hữu (TP HCM) khiến giao thông ùn ứ.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Liên Phường đi Khu Công nghệ cao TP HCM. Khi đang di chuyển qua cầu Phú Hữu, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ), xe container tông đuôi ô tô 16 chỗ, đẩy xe này va chạm với hai ô tô khác.

Lúc xảy ra tai nạn, trời có mưa nhẹ, giao thông qua lại ùn ứ. Theo nhân chứng, có thể do các xe không giữ khoảng cách dẫn đến va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, các xe hư hỏng, móp méo, biến dạng phần đầu hoặc đuôi xe, vỡ hộp đèn.

Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đến hiện trường, điều tiết giao thông.

CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 2.

Đội CSGT Cát Lái mau chóng đến hiện trường điều tiết giao thông.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 3.

Một ô tô con bị hỏng phần đuôi.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 4.

Xe máy quay đầu "né" kẹt xe.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 5.

Ùn ứ giao thông trên đường Võ Chí Công (đoạn vòng xoay Liên Phường).

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ- Ảnh 6.

4 ô tô đã va chạm liên hoàn trên cầu Phú Hữu.


    Thông báo