Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Phú Lâm, TP HCM

Ngày 26-10, Công an phường Phú Lâm (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vu tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nam shipper chạy xe máy biển số TP HCM từ hẻm 820 ra đường Hậu Giang, hướng về cầu Hậu Giang (phường Phú Lâm).

Lúc này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Tây Ninh do ông Huỳnh Minh T. (61 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) điều khiển với tốc đôi cao, theo hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây.

Tai nạn khiến ông T. và xe máy bị hất lên cao, ông T. tử vong tại chỗ.

Công an phường Phú Lâm phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân, đoạn đường trên giao thông rất phức tạp, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.