Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Đồng Xoài, làm 2 người không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lúc hơn 12 giờ trưa 25-10, ông Trần Văn Út (57 tuổi, ngụ phường Bình Phước) chạy xe máy trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Tây Ninh về phường Đồng Xoài.

Khi qua ấp Tân Thành 4, xe máy của ông Út bất ngờ va chạm vào xe máy do ông Lê Văn Thành (71 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài) điều khiển đi theo chiều ngược lại. Thời điểm này, người đàn ông 71 tuổi đang chuyển hướng rẽ trái qua đường.

Vụ va chạm mạnh khiến phương tiện ngã văng ra đường, 2 người tử vong sau đó.

Vụ việc khiến 2 người tử vong

Nhận tin báo, Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.