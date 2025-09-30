Tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay Ngã Ba Giồng, TP HCM

Tối 30-9, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay Ngã Ba Giồng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe tải biển số TP HCM chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) đi TP HCM.

Khi đến đoạn Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm (thuộc huyện Hóc Môn cũ) thì xe này xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Bình Phước (cũ) do người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Công an xã Bà Điểm phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay, tại Ngã Ba Giồng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.