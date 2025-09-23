HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thư ngỏ của Phó Giám đốc Công an TP HCM sau khi xảy ra nhiều tai nạn giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ ngày 15-3 đến ngày 15-9, trên địa bànTP HCM đã xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông làm 227 người chết, 167 người bị thương

Ngày 23-9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do điểm mù của phương tiện.

"Tâm thư" của Phó Giám đốc Công an TP HCM sau khi xảy ra nhiều tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông rạng sáng 22-9 khiến 1 người tử vong ở phường Tây Thạnh, TP HCM.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Trong đó, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo... gây ra hậu quả hết sức nặng nề. Từ ngày 15-3 đến ngày 15-9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết, 167 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do các phương tiện xe máy, thô sơ rơi vào điểm mù của ô tô, người điều khiển không kịp quan sát, xử lý dẫn đến  va chạm.

Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt các vụ tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ điểm mù của phương tiện, Công an TP HCM đề nghị doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho lái xe của đơn vị các quy định về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các kỹ năng quan sát điểm mù, điều khiển phương tiện an toàn, đặc biệt tại các đoạn đường hẹp, giao lộ, khu dân cư, trường học.

Trang bị hệ thống gương cầu lồi, cảnh báo phù hợp trên phương tiện; lắp đặt gương cầu lồi tại các vị trí cần thiết trong khu vực bến bãi, kho hàng, điểm ra vào phương tiện,... nhằm hỗ trợ người lái quan sát, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù.

Rà soát, kiểm tra định kỳ tình trạng trang thiết bị hỗ trợ quan sát trên các phương tiện (gương chiếu hậu, camera lùi,...) để đảm bảo hoạt động tốt, phục vụ an toàn giao thông.

Yêu cầu lái xe khi điều khiển phương tiện không sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị thông minh; khi có liên lạc đề nghị lái xe dừng phương tiện để trao đổi, tránh để mất kiểm soát, không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Xây dựng quy chế, chế tài xử lý đối với các lái xe thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng khi có thanh tra, kiểm tra.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp có thểliên hệ Phòng CSGT Công an TP HCM, số điện thoại 02839200377 để được hướng dẫn, hỗ trợ.


tai nạn giao thông Công an TP HCM
