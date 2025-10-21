HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người trên Quốc lộ 22 ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 22 khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Ngày 21-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 22 làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 22 ở tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 8 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 51C-86xxx, do tài xế L.V.B. (35 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển chạy đến gần ngã tư Suối Sâu thì lùi lại sát lề phải Quốc lộ 22 để giao hàng cho một cửa hàng ven đường.

Cùng lúc, xe tải mang biển kiểm soát 51D-29xxx, do tài xế H.T.M.H. (23 tuổi, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều phía sau ở làn đường sát dải phân cách, nên liền giảm tốc độ.

Lúc này, anh B.N.L (28 tuổi; ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy chạy cùng chiều ở giữa 2 xe tải trên. Do phát hiện xe tải phía trước đang lùi nên anh L. cũng cho xe máy giảm tốc độ.

Bất ngờ, xe tải mang biển kiểm soát 70C-18xxx, do tài xế V.M.T. (28 tuổi; ngụ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau đã va chạm vào xe máy rồi lao vào khoảng giữa 2 xe tải phía trước.

Vụ va chạm khiến anh L. tử vong tại chỗ, 3 xe tải và xe máy hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn gây ra tình trạng ách tắc trên Quốc lộ 22, hướng từ ngã tư An Bình về ngã tư Suối Sâu. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Thực hư thông tin shipper gây tai nạn chết người rồi nhảy cầu tự tử

Thực hư thông tin shipper gây tai nạn chết người rồi nhảy cầu tự tử

(NLĐO)- Trước thông tin shipper gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, CSGT khẳng định là hoàn toàn sai sự thật.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho 214 CSGT

(NLĐO) - Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT cần tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động này

Hai vụ tai nạn giao thông thương tâm trong đêm tại TP HCM

(NLĐO) - Cả hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm tại TP HCM, nạn nhân đều tử vong tại chỗ

