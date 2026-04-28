Tai nạn lao động nghiêm trọng, cô gái 26 tuổi bị máy tuốt lúa cuốn lột da đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tai nạn lao động nghiêm trọng, cô gái 26 tuổi bị máy tuốt lúa cuốn lột da đầu

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Tai nạn do máy tuốt lúa hay máy ép nước mía, cối xay thịt… luôn để lại những hậu quả và di chứng nặng nề.

Ngày 28-4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận một ca tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân là một cô gái 26 tuổi, người Campuchia. Trong lúc đang làm việc, mái tóc dài của cô vô tình bị cuốn vào vòng quay của máy tuốt lúa.

Tai nạn lao động nghiêm trọng: Cô gái 26 tuổi bị lột da đầu vì máy tuốt lúa - Ảnh 1.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho cô gái

Lực vặn xoắn cực mạnh không chỉ lột toàn bộ mảng da đầu của cô gái mà còn khiến vùng cổ bị bẻ ngoặt, gây ra những chấn thương kinh hoàng: Gãy mấu răng C1 và gãy cung sau đốt sống cổ C3C4, trật khớp đốt sống cổ C6C7. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu và đau đớn tột cùng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân vào đêm khuya, đội ngũ y - bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch và dùng thuốc nâng huyết áp để duy trì sự sống.

Kết quả chụp CT Scan cho thấy tình trạng lõm sọ hở, những mảnh xương sọ vỡ vụn cắm sâu vào màng não. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật làm sạch vết thương, loại bỏ dị vật và cố định cột sống cổ để ngăn ngừa liệt tứ chi. Kết quả MRI xác nhận tủy sống chưa bị tổn thương, mở ra hy vọng phục hồi vận động cho cô gái.

Tai nạn lao động nghiêm trọng: Cô gái 26 tuổi bị lột da đầu vì máy tuốt lúa - Ảnh 2.

Cô gái đã tỉnh táo sau 10 ngày phẫu thuật

Sau khi tình trạng huyết động ổn định, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật phức tạp: Lấy da đùi để ghép lên toàn bộ vùng da đầu đã mất của bệnh nhân.

BSCK2 Đỗ Văn Long, Phó Giám đốc Y khoa-Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, cử động được tay chân và có thể giao tiếp. Đây là một kết quả rất khả quan đối với ca chấn thương phức tạp cả về sọ não lẫn cột sống.

Lời cảnh báo từ những "cỗ máy tử thần"

Chấn thương do máy tuốt lúa hay máy ép nước mía, cối xay thịt… để lại những hậu quả khốc liệt. Các rủi ro vẫn luôn chực chờ nếu người vận hành bất cẩn.

Để tránh những tai nạn thương tâm tương tự, người dân cần lưu ý an toàn lao động, luôn kiểm tra các bộ phận che chắn của máy móc. Trang phục, đầu tóc luôn gọn gàng, phụ nữ khi làm việc gần máy móc phải cột tóc cao, dùng mũ hoặc khăn trùm kín tóc.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, việc sơ cứu đúng cách trong "giờ vàng" là vô cùng quan trọng. Cầm máu ngay lập tức: Sử dụng vải sạch, khăn sạch ấn chặt vào vùng da đầu bị lóc để hạn chế mất máu từ các động mạch lớn.

Bất động cột sống cổ, tuyệt đối không bế xốc hay vặn xoắn cổ bệnh nhân. Để nạn nhân nằm trên mặt phẳng cứng, giữ đầu và cổ thẳng, tránh rung lắc trong quá trình vận chuyển. Cấp cứu thần tốc, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời.


Tin liên quan

Cảnh báo tai nạn lao động cuối năm

Cảnh báo tai nạn lao động cuối năm

Thời điểm cuối năm, áp lực công việc, tăng ca… khiến người lao động rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất tập trung dẫn đến tai nạn đáng tiếc

Tai nạn lao động thương tâm: Công nhân 37 tuổi bị máy nghiền vỏ dừa cán nát cánh tay

(NLĐO)- Vì tổn thương quá nặng và không thể cứu được cánh tay nên bác sĩ buộc phải làm mỏm cụt ngang khuỷu tay trái.

Báo động tai nạn lao động do máy cắt cỏ

(NLĐO) - Gần đây, các bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến cấp cứu vì đứt lìa hoặc gần đứt cổ chân, bàn chân do máy cắt cỏ.

tai nạn lao động ca phẫu thuật an toàn lao động gãy cổ lột da đầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo