Tai nạn lao động nghiêm trọng, cô gái 26 tuổi bị máy tuốt lúa cuốn lột da đầu

Ngày 28-4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận một ca tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân là một cô gái 26 tuổi, người Campuchia. Trong lúc đang làm việc, mái tóc dài của cô vô tình bị cuốn vào vòng quay của máy tuốt lúa.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho cô gái

Lực vặn xoắn cực mạnh không chỉ lột toàn bộ mảng da đầu của cô gái mà còn khiến vùng cổ bị bẻ ngoặt, gây ra những chấn thương kinh hoàng: Gãy mấu răng C1 và gãy cung sau đốt sống cổ C3C4, trật khớp đốt sống cổ C6C7. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu và đau đớn tột cùng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân vào đêm khuya, đội ngũ y - bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch và dùng thuốc nâng huyết áp để duy trì sự sống.

Kết quả chụp CT Scan cho thấy tình trạng lõm sọ hở, những mảnh xương sọ vỡ vụn cắm sâu vào màng não. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật làm sạch vết thương, loại bỏ dị vật và cố định cột sống cổ để ngăn ngừa liệt tứ chi. Kết quả MRI xác nhận tủy sống chưa bị tổn thương, mở ra hy vọng phục hồi vận động cho cô gái.

Cô gái đã tỉnh táo sau 10 ngày phẫu thuật

Sau khi tình trạng huyết động ổn định, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật phức tạp: Lấy da đùi để ghép lên toàn bộ vùng da đầu đã mất của bệnh nhân.

BSCK2 Đỗ Văn Long, Phó Giám đốc Y khoa-Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, cử động được tay chân và có thể giao tiếp. Đây là một kết quả rất khả quan đối với ca chấn thương phức tạp cả về sọ não lẫn cột sống.

Lời cảnh báo từ những "cỗ máy tử thần" Chấn thương do máy tuốt lúa hay máy ép nước mía, cối xay thịt… để lại những hậu quả khốc liệt. Các rủi ro vẫn luôn chực chờ nếu người vận hành bất cẩn. Để tránh những tai nạn thương tâm tương tự, người dân cần lưu ý an toàn lao động, luôn kiểm tra các bộ phận che chắn của máy móc. Trang phục, đầu tóc luôn gọn gàng, phụ nữ khi làm việc gần máy móc phải cột tóc cao, dùng mũ hoặc khăn trùm kín tóc. Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, việc sơ cứu đúng cách trong "giờ vàng" là vô cùng quan trọng. Cầm máu ngay lập tức: Sử dụng vải sạch, khăn sạch ấn chặt vào vùng da đầu bị lóc để hạn chế mất máu từ các động mạch lớn. Bất động cột sống cổ, tuyệt đối không bế xốc hay vặn xoắn cổ bệnh nhân. Để nạn nhân nằm trên mặt phẳng cứng, giữ đầu và cổ thẳng, tránh rung lắc trong quá trình vận chuyển. Cấp cứu thần tốc, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời.



