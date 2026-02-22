HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô xảy ra tại đoạn qua xã Xuân Quế (Đồng Nai), khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc và khu vực Tây Nguyên đổ về TPHCM tăng mạnh qua các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1.

Ghi nhận từ hơn 16 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1, dòng xe nối dài theo hướng từ miền Trung và Tây Nguyên về Đồng Nai, TPHCM. Mật độ phương tiện cao hơn nhiều so với những ngày trước đó, tuy nhiên nhờ các phương tiện giữ khoảng cách, di chuyển trật tự nên không xảy ra ùn tắc kéo dài. Giao thông chỉ chậm cục bộ tại một số nút giao.

Dòng xe nườm nượp trở lại TPHCM, các phương tiện di chuyển ổn định

Trên Quốc lộ 20, lượng xe từ khu vực Lâm Đồng đổ về Đồng Nai tăng rõ rệt từ buổi sáng. Dù lưu lượng phương tiện lớn, tuyến đường này không xuất hiện tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Các giao lộ trọng điểm được lực lượng chức năng điều tiết kịp thời, giúp phương tiện lưu thông khá thông suốt.

Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, áp lực phương tiện theo hướng về TPHCM gia tăng mạnh. Có thời điểm, các xe di chuyển chậm, xếp hàng dài tại các điểm nhập làn, khu vực trước cầu Long Thành và gần trạm thu phí do lượng ô tô cá nhân tăng đột biến. Tuy nhiên, nhờ công tác phân luồng từ xa và cảnh báo sớm, tình trạng ùn ứ từng bước được giải tỏa.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 1.

Riêng tại cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, mặt đường nhìn chung thông thoáng nhưng các phương tiện di chuyển chậm. Trưa cùng ngày, tại đoạn qua xã Xuân Quế (Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, nhiều xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, kính sau vỡ. Ba phương tiện phía trước bị đẩy đi hơn 50m so với vị trí ban đầu. Vụ việc gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng không ghi nhận thương vong về người.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyên Phạm, lái xe từ Đà Lạt về TPHCM, cho biết anh xuất phát từ Bảo Lộc lúc 6 giờ 30 sáng và đến TPHCM vào khoảng 10 giờ 45 cùng ngày.

Theo anh Nguyên, đường đèo Bảo Lộc và Quốc lộ 20 thông thoáng, tuy nhiên đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây gần nút ra Quốc lộ 51 di chuyển chậm, do xảy ra hai vụ va chạm khiến các phương tiện chỉ chạy với tốc độ khoảng 20km/h.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 2.

Va chạm liên hoàn giữa các ô tô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Quế, Đồng Nai vào trưa 22-2

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 3.

Giao thông di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 4.

Nhiều thời điểm, trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, đoạn trước cầu Long Thành và trạm thu phí các phương tiện di chuyển khó khăn

Một số hình ảnh các phương tiện di chuyển trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai chiều 22-2 khá thông thoáng và trật tự

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 5.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 6.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 7.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 8.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 13.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 14.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc - Ảnh 15.

