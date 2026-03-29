Khoảng 0 giờ ngày 29-3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km1362+400 (thuộc xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo báo cáo ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 81C-125.09, xe đầu kéo BKS 82C-004.62 kéo theo rơ-móoc BKS 82R-003.60 và xe tải 82G- 000.35 lưu thông hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, khi đến vị trí trên thì va chạm với xe tải mang BKS 50E-485.04 chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm liên hoàn giữa các phương tiện xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Khâm Đức

Hậu quả, xe 81C-125.09 và xe 50E-485.04 hư hỏng nặng, các xe khác hư hỏng nhẹ, không có thương vong về người.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền

Người dân lưu thông trên tuyến đổ vào quán nước bên đường để nghỉ ngơi chờ thông xe

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn tình trạng mặt đường khô ráo, mặt cắt ngang đường 7 m, đây là đoạn đường thẳng dốc khoảng 2%, đường có 2 làn xe, không có dải phân cách cứng giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, không có đèn chiếu sáng ban đêm, hệ thống an toàn giao thông phát huy tác dụng.

Vụ tai nạn làm tắc giao thông nhiều cây số, đến sáng 29-3 mới thông xe.