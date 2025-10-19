TP HCM: Từ trưa đến hết ngày 18-10, 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 19-10, Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã thông tin kết quả cao điểm xử lý nồng độ cồn với Báo Người Lao Động.

CSGT TP HCM ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 12 giờ.

Trước đó, PC08 đã triển khai tới 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 kiểm soát những tuyến, nút giao trọng điểm.

Từ 12 giờ trưa 18-10, 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đã đồng loạt ra quân. Đến hết ngày 18-10, CSGT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12-14 giờ 30 là 38 trường hợp, 19-22 giờ là 350 trường hợp.

Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.