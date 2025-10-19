TP HCM: Từ trưa đến hết ngày 18-10, 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 19-10, Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã thông tin kết quả cao điểm xử lý nồng độ cồn với Báo Người Lao Động.
Trước đó, PC08 đã triển khai tới 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 kiểm soát những tuyến, nút giao trọng điểm.
Từ 12 giờ trưa 18-10, 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đã đồng loạt ra quân. Đến hết ngày 18-10, CSGT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12-14 giờ 30 là 38 trường hợp, 19-22 giờ là 350 trường hợp.
Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.
Khi làm việc với Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) vào tối 18-10, người đàn ông khoảng 60 tuổi ở TP HCM - vi phạm nồng độ cồn - cho biết trước đó có "giao lưu với anh em tí" nên uống nửa xị rượu đế, với thịt gà.
"Anh biết chạy xe là nguy hiểm không" - CSGT hỏi, người đàn ông nói lí nhí xin được bỏ qua đừng xử phạt.
