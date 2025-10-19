CSGT TP HCM đo nồng độ cồn từ 12 giờ hằng ngày

CLIP: CSGT TP HCM sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 19-10, các Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn đối với người dân nghi đã say xỉn.

Theo đó, 38 Đội,Trạm CSGT thuộc PC08 sẽ tập trung đo nồng độ cồn từ 12-18 giờ và từ 18 giờ đến 0 giờ sáng hôm sau.

Đây là động thái của Công an TP HCM triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.

Vào trưa 18-10, sau khi Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân, các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Lúc 12 giờ, Đội CSGT Rạch Chiếc (TP HCM) đã quyết liệt ra quân, cắm chốt và tuần tra ở nhiều tuyến đường thuộc TP HCM và tỉnh Bình Dương trước đây.

Đến 0 giờ ngày 19-10, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện, xử lý 37 trường hợp.





CSGT TP HCM sẽ kiểm tra nồng độ cồn từ 12 giờ trưa.

Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ; tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.