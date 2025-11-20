Tạo công trình bích hoạ tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao giải cuộc thi "Sắc màu Tu Mơ Rông – Tri ân và sáng tạo" nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Từ giữa tháng 10-2025, xã Tu Mơ Rông đã phát động cuộc thi sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng đá, tre nứa và các vật dụng tự nhiên. Đã có 6 đội gồm các thành viên đến từ các trường học, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn cùng tham gia, lên ý tưởng, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Để triển khai, các đội thi có giáo viên, học sinh, cán bộ trên địa bàn cùng nhau nhặt đá để vẽ tranh và thiết kế các tác phẩm thành những bức tranh đá tuyệt đẹp. Các tác phẩm dự thi thể hiện về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc Tu Mơ Rông; tình cảm thầy trò, lòng biết ơn đối với sự nghiệp trồng người; ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước…



Kết quả giải nhất thuộc về đội Trường Mầm non Hoa Pơ Lang - Công an xã Tu Mơ Rông với tác phẩm "Tu Mơ Rông, âm vang non thiêng"; giải nhì đội Trường Tiểu học Kim Đồng tác phẩm Suối nguồn tri thức; giải ba thuộc về đội Trường PTDTBT THCS Kpă Klơng - Hội Cựu chiến binh xã với Tu Mơ Rông - Miền chắt chiu và 2 giải khuyến khích khác.

Các tác phẩm được trưng bày tại Công viên trung tâm xã Tu Mơ Rông, tạo thành công trình bích họa để phục vụ tham quan, làm đẹp cho công viên, trở thành địa điểm ghi dấu ấn, như để tri ân sự đóng góp to lớn của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết trên địa bàn, học sinh phần lớn là đồng bào dân tộc Xơ Đăng, đời sống khó khăn, nhiều nơi đi lại vất vả. Để giúp các em đến trường, các thầy cô hằng ngày hi sinh thầm lặng, tổ chức đến nhà vận động học sinh đến trường, nấu ăn miễn phí, đưa học trò nghèo về nuôi dưỡng. Địa phương luôn ghi nhận sự đóng góp của thầy cô và qua cuộc thi, các tác phẩm sẽ gắn liền với Công viên Tu Mơ Rông, để tri ân thầy cô.