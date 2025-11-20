Tạo công trình bích hoạ tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạo công trình bích hoạ tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoàng Thanh

(NLĐO)n - Cuộc thi Sắc màu Tu Mơ Rông với các tác phẩm nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và lòng biết ơn đối với thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20-11, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao giải cuộc thi "Sắc màu Tu Mơ Rông – Tri ân và sáng tạo" nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Từ giữa tháng 10-2025, xã Tu Mơ Rông đã phát động cuộc thi sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng đá, tre nứa và các vật dụng tự nhiên. Đã có 6 đội gồm các thành viên đến từ các trường học, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn cùng tham gia, lên ý tưởng, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Trao giải cuộc thi nghệ thuật chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại Tu Mơ Rông - Ảnh 1.

Đã có 6 đội tham gia cuộc thi "Sắc màu Tu Mơ Rông – Tri ân và sáng tạo" nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Để triển khai, các đội thi có giáo viên, học sinh, cán bộ trên địa bàn cùng nhau nhặt đá để vẽ tranh và thiết kế các tác phẩm thành những bức tranh đá tuyệt đẹp. Các tác phẩm dự thi thể hiện về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc Tu Mơ Rông; tình cảm thầy trò, lòng biết ơn đối với sự nghiệp trồng người; ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước…

Kết quả giải nhất thuộc về đội Trường Mầm non Hoa Pơ Lang - Công an xã Tu Mơ Rông với tác phẩm "Tu Mơ Rông, âm vang non thiêng"; giải nhì đội Trường Tiểu học Kim Đồng tác phẩm Suối nguồn tri thức; giải ba thuộc về đội Trường PTDTBT THCS Kpă Klơng - Hội Cựu chiến binh xã với Tu Mơ Rông - Miền chắt chiu và 2 giải khuyến khích khác.

Trao giải cuộc thi nghệ thuật chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại Tu Mơ Rông - Ảnh 3.

Các tác phẩm được thực hiện và là điểm nhấn cho Công viên trung tâm xã Tu Mơ Rông

Trao giải cuộc thi nghệ thuật chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại Tu Mơ Rông - Ảnh 4.

Các tác phẩm là điểm nhấn phục vụ tham quan, làm đẹp cho xã Tu Mơ Rông

Trao giải cuộc thi nghệ thuật chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại Tu Mơ Rông - Ảnh 5.

Các tác phẩm dự thi thể hiện về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc Tu Mơ Rông

Tạo công viên bích chào mừng ngày nhà giáo Việt - Ảnh 1.

Một trong những tác phẩm được chấm điểm cao, giành giải trong cuộc thi

Các tác phẩm được trưng bày tại Công viên trung tâm xã Tu Mơ Rông, tạo thành công trình bích họa để phục vụ tham quan, làm đẹp cho công viên, trở thành địa điểm ghi dấu ấn, như để tri ân sự đóng góp to lớn của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết trên địa bàn, học sinh phần lớn là đồng bào dân tộc Xơ Đăng, đời sống khó khăn, nhiều nơi đi lại vất vả. Để giúp các em đến trường, các thầy cô hằng ngày hi sinh thầm lặng, tổ chức đến nhà vận động học sinh đến trường, nấu ăn miễn phí, đưa học trò nghèo về nuôi dưỡng. Địa phương luôn ghi nhận sự đóng góp của thầy cô và qua cuộc thi, các tác phẩm sẽ gắn liền với Công viên Tu Mơ Rông, để tri ân thầy cô.

Tin liên quan

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thăm các nhà giáo tiêu biểu và các trường đại học, cao đẳng nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo: Vai trò to lớn, vị thế quan trọng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi với báo chí về định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng với yêu cầu của kỷ nguyên mới

Tôn vinh nhiều nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(NLĐO) - Nhiều địa phương tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức các buổi họp mặt trang trọng, ý nghĩa kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo