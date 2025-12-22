HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tại sao nhồi máu cơ tim lại nguy hiểm hơn khi xảy ra ban ngày?

Anh Thư

(NLĐO) - Sự khác biệt về hậu quả của những cơn nhồi máu cơ tim ban ngày và ban đêm có thể là chìa khóa cho việc điều trị chúng.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Experimental Medicine đã tìm ra thứ có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc khiến các cơn nhồi máu cơ tim ban ngày thường gây ra tổn thương mô cơ tim nghiêm trọng hơn so với ban đêm.

Tại sao nhồi máu cơ tim lại nguy hiểm hơn khi xảy ra ban ngày? - Ảnh 1.

Theo Live Science, sự chênh lệch về hậu quả của các cơn nhồi máu cơ tim (đau tim) ban ngày và ban đêm đã được các bác sĩ quan sát trong nhiều thập kỷ.

Có nhiều giả thuyết, trong đó một số nghiên cứu chỉ ra sự biến động hàng ngày của hormone căng thẳng và huyết áp là những "thủ phạm" tiềm năng. Tuy nhiên, vai trò của hệ miễn dịch vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Giờ đây, nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà miễn dịch học Andrés Hidalgo từ Đại học Yale (Mỹ) đã chỉ ra yếu tố then chốt: Một loại tế bào miễn dịch gọi là bạch cầu trung tính hoạt động hung hăng hơn vào ban ngày.

Phát hiện này đến từ việc phân tích chi tiết hồ sơ lâm sàng của hơn 2.000 bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Các hồ sơ này chỉ ra rằng những bệnh nhân nhập viện vào ban ngày có lượng bạch cầu trung tính cao hơn cũng như bị tổn thương cơ tim nhiều hơn.

Tuy nhiên những biện pháp tấn công vào bạch cầu trung tính sẽ không an toàn, vì chúng vẫn là hàng rào phòng thủ cần thiết cho cơ thể.

Các thử nghiệm trên chuột sau đó đã xác minh điều này: Các nhà nghiên cứu thử vô hiệu hóa một gene giúp kiểm soát đồng hồ sinh học về mặt di truyền.

Đúng như dự đoán, nhịp điệu này lại biến mất và tổn thương tim tổng thể đã giảm bớt ở những con chuột bị biến đổi gene này.

Điều này giúp giảm độ nghiêm trọng của cơn nhồi máu cơ tim mà không gây hại đến các tế bào bạch cầu trung tính.

Khám phá này mở ra hy vọng về một loại liệu pháp miễn dịch mới có thể giảm thiểu tác hại của đột quỵ hay nhồi máu cơ tim mà không làm suy yếu khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Tin liên quan

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 12.500 phụ nữ Mỹ, được theo dõi trong gần 30 năm, đã xác định một yếu tố nguy cơ mới của đau tim và đột quỵ.

Nghiên cứu Harvard: Bổ sung canxi đúng lúc có thể ngừa đau tim, đột quỵ

(NLĐO) - Nghiên cứu mới đã chỉ ra mối liên hệ bất ngờ giữa việc bổ sung thực phẩm giàu canxi và các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim - mạch máu.

Ba thức uống chống lại đau tim, đột quỵ ngay cả khi nguy cơ cao

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Ý chỉ ra một hợp chất quen thuộc có thể giúp chống lại các vấn đề về mạch máu và hậu quả kèm theo như đau tim, đột quỵ.

đột quỵ nhồi máu cơ tim hệ miễn dịch đau tim bạch cầu trung tính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo