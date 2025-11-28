Giấc mơ thành sự thật của JSOL

JSOL bức phá ở GENFest present MBillion

JSOL đã thực hiện được giấc mơ

Tham gia GENfest presents MBillion (vừa diễn ra tại TP HCM), JSOL gây ấn tượng mạnh khi đem nguyên "vũ trụ mèo hồng" lên sân khấu. Lên ý tưởng về concept sân khấu của JSOL, Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh cho biết đây không chỉ là visual đáng yêu hay một set diễn theo phong cách màu mèo hồng, mà là hành trình được kể lại bằng âm nhạc và hình ảnh.

Hành trình ấy phản ánh quá trình theo đuổi nghệ thuật đầy nỗ lực và kiên định của một nghệ sĩ trẻ chăm chỉ, sẵn sàng cống hiến cho khán giả.

Theo đạo diễn, concept được chia thành ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn 1 tái hiện những bản hit đầu tiên - nền móng giúp JSOL được biết đến và trở thành nghệ sĩ mà công chúng yêu mến.

Giai đoạn 2 bước sang mini album OE OE, đại diện cho giai đoạn xây dựng bản sắc cá nhân, nơi hình ảnh mái tóc hồng và thế giới mèo lần đầu trở thành dấu ấn của riêng anh.

Giai đoạn 3 mở ra chặng đường tiếp theo, phản ánh hình ảnh và âm nhạc trưởng thành mà JSOL muốn hướng tới trong tương lai.

JSOL với điểm nhấn catwalk đầy viral

JSOL đã phá kén

Ở MBillion, JSOL không muốn chỉ dừng lại ở hình ảnh chàng trai tóc hồng thân thuộc, mà chủ động bứt phá, thử sức, thể hiện màu sắc mới táo bạo và mạnh mẽ hơn. Đó là lời khẳng định về cá tính âm nhạc, phong cách trình diễn và tham vọng của JSOL trong giai đoạn kế tiếp.

JSOL đã tạo nên khoảnh khắc viral độc đáo, màn "giả té" rồi tái sinh bằng cú catwalk đầy dứt khoát, tự tin, mang tinh thần bước ra khỏi vùng an toàn để đánh dấu sự chuyển mình trong giai đoạn mới. Đây trở thành điểm nhấn ấn tượng bậc nhất của đêm diễn, góp phần làm rõ câu chuyện từ OE OE sang phiên bản mạnh mẽ, quyến rũ hơn của JSOL ở giai đoạn mới.

Set diễn đầy hấp dẫn của JSOL lập tức viral trên mạng xã hội, xuất hiện liên tục trong danh sách được tìm kiếm và chia sẻ mạnh sau khi chương trình diễn ra, là cơ hội để anh chàng phát huy thực lực sau 1 năm kể từ "Anh trai say hi".

JSOL chia sẻ rằng đây là "giấc mơ thành thật", bởi cách đây hai năm anh vẫn là cậu trai đứng dưới khán đài xem show, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đứng giữa sân khấu lớn để kể câu chuyện âm nhạc theo cách của riêng mình.

Khi JSOL và Sơn K cùng một sân khấu

Sơn K là một trong những anh trai nổi bật nhất Anh trai say hi mùa 2

Điểm nhấn lớn trong phần trình diễn là màn xuất hiện của Anh trai Sơn.K, biến cả sân khấu thành cơn bão visual và khiến hàng nghìn khán giả phải đứng dậy reo hò. Sự kết hợp này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn mang đến nguồn năng lượng mới cho set diễn, làm không khí tại MBillion nóng lên từng phút.

JSOL chia sẻ: "3 năm ấp ủ ước mơ, 1 tháng liên tục chuẩn bị, tất cả đã vỡ òa trong tiếng hò reo của khán giả dành cho JSOL. Cuối cùng thì JSOL cũng đã có thể mang cá tính, màu sắc âm nhạc của mình đến tô vẽ thêm cho sân khấu mà mình luôn ao ước. Cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc này sẽ là hành trang quý giá cho JSOL trên hành trình âm nhạc phía trước, vì thế JSOL muốn ghi nhớ thật kỹ.

Đến bây giờ khi nhớ lại đêm diễn đó, JSOL vẫn còn cảm thấy tự hào. Không chỉ tự hào vì bản thân đã vượt qua được thử thách, mà còn tự hào vì giờ đây, JSOL đã có SONIC bên mình, tự hào vì biết mình được mọi người yêu thương và nhìn thấy rõ hơn con đường phải đi phía trước. Cảm ơn GENfest vì đã mang đến cơ hội tuyệt vời này cho JSOL".

Sơn K và JSOl cùng chung sân khấu thì bùng nổ visual

GENfest MBillion một lần nữa chứng minh đây không chỉ là nơi trình diễn, mà còn là bệ phóng để các nghệ sĩ trẻ phô diễn bản sắc và tạo ra những khoảnh khắc âm nhạc không thể quên. Với "vũ trụ mèo hồng" được đầu tư đến từng chi tiết, JSOL đã có một đêm diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt và giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay.