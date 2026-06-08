HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tài tử Kim Soo-hyun tái xuất sau "ở ẩn" vì bê bối tình ái

Minh Khuê

(NLĐO) - Kim Soo-hyun trở lại làng giải trí bằng một buổi quay quảng cáo, đánh dấu sự tái xuất sau một năm tạm ngừng hoạt động.

Kim Soo-hyun lật ngược tình thế sau khi Kim Se-ui bị bắt

Theo thông tin từ trang News1 vào ngày 8-6, Kim Soo-hyun sẽ tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines vào ngày 14 - 7. Đây là lịch trình đầu tiên của anh kể từ khi tuyên bố tạm dừng hoạt động trước những cáo buộc yêu đương cố diễn viên Kim Sae-ron khi cô ở tuổi vị thành niên.

Tài tử Kim Soo-hyun tái xuất sau "ở ẩn" vì bê bối tình ái - Ảnh 1.

Kim Soo-hyun trở lại làng giải trí

Động thái tái xuất của Kim Soo-hyun thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ khắp châu Á.

Suốt một năm qua, tài tử này ngừng mọi hoạt động, ngừng quay phim "Knock Off", hủy toàn bộ sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc, mất các hợp đồng quảng cáo.

Tình thế của Kim Soo-hyun chuyển biến đáng kể sau vụ Kim Se-ui, người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, bị bắt giữ với cáo buộc phỉ báng thông qua việc lan truyền tin đồn sai sự thật về nam diễn viên.

Kim Soo-hyun có thành công vượt qua những vụ án dân sự với những thương hiệu lớn do anh làm đại sứ quảng bá giai đoạn trước bê bối, đang là câu hỏi được quan tâm

Cảnh sát kết luận rằng Kim Se-ui đã sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉnh sửa giọng nói của nữ diễn viên quá cố Kim Sae-ron, làm giả nhật ký trò chuyện KakaoTalk được dùng làm bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Kim Soo-hyun ở tuổi vị thành niên.

Vì bê bối, Kim Soo-hyun đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự với những thương hiệu lớn do anh làm đại sứ quảng bá, tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ won. Những thương hiệu kiện Kim Soo-hyun và công ty quản lý là: FromBio, Cuckoo, Trendmaker, Classys, Eider và Mido.

Tài tử Kim Soo-hyun tái xuất sau "ở ẩn" vì bê bối tình ái - Ảnh 2.

Kim Se-ui bị bắt

Tài tử Kim Soo-hyun tái xuất sau "ở ẩn" vì bê bối tình ái - Ảnh 3.

Kim Soo-hyun còn đối mặt với những phiên tòa dân sự

Ngày 10-6, phiên tòa xét xử lần 3 giữa Kim Soo-hyun và FromBio diễn ra với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 3,96 tỉ won. Đây là phiên tòa đầu tiên tổ chức kể từ khi Kim Se-ui bị bắt, kết quả điều tra hình sự dự kiến trở thành luận điểm chính trong phiên tòa.

Việc Kim Soo-hyun tái xuất đang được giới chuyên gia trong ngành theo dõi sát để xem liệu anh có thể thành công vượt những rào cản pháp lý dân sự còn lại hay không!

Tin liên quan

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái

(NLĐO) - Tài tử Kim Soo-hyun gửi lời cảm ơn người hâm mộ, những người đã luôn tin tưởng anh vô tội trong suốt bê bối tình ái với cố minh tinh Kim Sae-ron.

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố?

(NLĐO) - Cảnh sát xác nhận rằng thông tin Kim Soo-hyun yêu đương khi Kim Sae-ron ở tuổi vị thành niên là không đúng sự thật.

Lý do công bố 150 lá thư Kim Soo-hyun viết cho tình cũ lúc nhập ngũ

(NLĐO) - Đại diện pháp lý Kim Soo-hyun giải thích lý do tại sao công bố thư tay được viết cho bạn gái cũ, không phải Kim Sae-ron, trong thời gian nhập ngũ.

tái xuất bê bối tình ái Kim Se-ui vụ kiện dân sự Kim Soo-hyun
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo