Tài tử Kim Soo-hyun tái xuất sau "ở ẩn" vì bê bối tình ái

Kim Soo-hyun lật ngược tình thế sau khi Kim Se-ui bị bắt

Theo thông tin từ trang News1 vào ngày 8-6, Kim Soo-hyun sẽ tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines vào ngày 14 - 7. Đây là lịch trình đầu tiên của anh kể từ khi tuyên bố tạm dừng hoạt động trước những cáo buộc yêu đương cố diễn viên Kim Sae-ron khi cô ở tuổi vị thành niên.

Kim Soo-hyun trở lại làng giải trí

Động thái tái xuất của Kim Soo-hyun thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ khắp châu Á.

Suốt một năm qua, tài tử này ngừng mọi hoạt động, ngừng quay phim "Knock Off", hủy toàn bộ sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc, mất các hợp đồng quảng cáo.

Tình thế của Kim Soo-hyun chuyển biến đáng kể sau vụ Kim Se-ui, người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, bị bắt giữ với cáo buộc phỉ báng thông qua việc lan truyền tin đồn sai sự thật về nam diễn viên.

Kim Soo-hyun có thành công vượt qua những vụ án dân sự với những thương hiệu lớn do anh làm đại sứ quảng bá giai đoạn trước bê bối, đang là câu hỏi được quan tâm

Cảnh sát kết luận rằng Kim Se-ui đã sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉnh sửa giọng nói của nữ diễn viên quá cố Kim Sae-ron, làm giả nhật ký trò chuyện KakaoTalk được dùng làm bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Kim Soo-hyun ở tuổi vị thành niên.

Vì bê bối, Kim Soo-hyun đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự với những thương hiệu lớn do anh làm đại sứ quảng bá, tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ won. Những thương hiệu kiện Kim Soo-hyun và công ty quản lý là: FromBio, Cuckoo, Trendmaker, Classys, Eider và Mido.

Kim Se-ui bị bắt

Kim Soo-hyun còn đối mặt với những phiên tòa dân sự

Ngày 10-6, phiên tòa xét xử lần 3 giữa Kim Soo-hyun và FromBio diễn ra với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 3,96 tỉ won. Đây là phiên tòa đầu tiên tổ chức kể từ khi Kim Se-ui bị bắt, kết quả điều tra hình sự dự kiến trở thành luận điểm chính trong phiên tòa.

Việc Kim Soo-hyun tái xuất đang được giới chuyên gia trong ngành theo dõi sát để xem liệu anh có thể thành công vượt những rào cản pháp lý dân sự còn lại hay không!