Thời sự

Tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người trong đêm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tài xế gây tai nạn chết người trong đêm rồi điều khiển xe ô tô bỏ trốn đã bị bắt giữ.

Ngày 30-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thuần (SN 1975, trú tại khu 5, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người trong đêm - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thuần tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26-5, tại Km2+000 đường liên vùng thuộc khu 1, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do anh T. (SN 2005, tỉnh Phú Thọ) điều khiển theo hướng cầu Phong Châu đi xã Cẩm Khê và một xe ô tô chưa xác định được đặc điểm.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, rà soát dấu vết, truy tìm phương tiện liên quan. Với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, chỉ sau gần 2 giờ, lực lượng công an đã xác định được người gây tai nạn là Nguyễn Văn Thuần.

Tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người trong đêm - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Thuần khai nhận khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày đã điều khiển xe ô tô tải BKS 19C-028.43 chở đất từ xã Đồng Lương về xã Vạn Xuân trên tuyến đường liên vùng. Khi đến Km2+000, trong lúc chuyển hướng từ đường liên vùng vào đường liên xã nhưng không bảo đảm an toàn, Thuần đã va chạm với xe mô tô do anh T. điều khiển theo hướng ngược chiều.

Sau khi gây tai nạn, do lo sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thuần điều khiển xe rời khỏi hiện trường, đưa phương tiện về cất giấu tại nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

