Thời sự

Tài xế giao hàng ở TPHCM bị người lạ lao vào đánh

Anh Vũ

(NLĐO) - Khi đang lấy đơn để giao cho khách, nam tài xế giao hàng bị người đàn ông cầm ghế đánh.

Ngày 12-3, Công an phường Hoà Hưng, TPHCM đang xác minh, điều tra vụ nam tài xế giao hàng bị đánh tới tấp bằng ghế nhựa.

TPHCM: Tài xế giao hàng bị người lạ tấn công bằng ghế nhựa gây xôn xao - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào đánh.

Anh Trần Hoàng Hữu Phúc (21 tuổi, tài xế giao hàng) cho biết lúc 0 giờ 15 cùng ngày, anh đến quán ốc ở đường Lê Hồng Phong, phường Hoà Hưng để nhận đơn giao hàng. Khi đang dựng xe trên vỉa hè, thì một người đàn ông đến nhắc nhở, yêu cầu anh Phúc dời xe đi chỗ khác.

Thắc mắc, anh Phúc hỏi lại lý do thì người này cầm ghế nhựa lao vào đánh vào lưng và tay anh Phúc.

"Sau đó tôi phải liên tục xin lỗi để người đàn ông dừng tay. Trước đó tôi lấy điện thoại ra quay hy vọng người đàn ông bình tĩnh nhưng người này càng đánh hăng hơn"- anh Phúc nói.

Cũng theo anh Phúc, sau vụ việc anh đã đến Công an phường Hoà Hưng trình báo và đến bệnh viện để thăm khám sức khoẻ.

Cố tình băng qua barie đường sắt, tài xế ở TPHCM bị xử lý

(NLĐO) - Một ô tô không chấp hành đèn tín hiệu báo đèn đỏ, cố tình lao qua barie đường sắt.

Công an xác minh clip cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

(NLĐO) - Công an TP Hải Phòng đang vào cuộc xác minh vụ việc cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường, có dấu hiệu bị hành hung xảy ra ở xã An Thành.

Xác minh clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh đánh hội đồng trên một đoạn đường vắng ở Phú Quốc.

