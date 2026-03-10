Ngày 10-3, anh Nguyễn Lê Phú Việt, tài xế taxi tại Lâm Đồng, đã gửi lời cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM vì kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Trước đó, chiều 9-3, anh Việt điều khiển ô tô chở anh T. (ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) từ Trạm Y tế Thắng Hải (xã Sơn Mỹ) đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu do lên cơn đau tim.

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ mở đường để tài xế lái ô tô đưa người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: DT



Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 55, đến khu vực chợ Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, TPHCM, anh Việt thấy một tổ CSGT đang tuần tra nên dừng xe, thông báo tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và đề nghị hỗ trợ dẫn đường.

CSGT kiểm tra giấy tờ xe, động viên tinh thần tài xế. Ảnh: DT



CLIP: Tài xế nhờ CSGT mở đường đưa người bệnh tim đi cấp cứu

Ngay sau đó, 2 chiến sĩ CSGT đã sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, vượt quãng đường khoảng 36 km.

Anh Việt cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, xe đã nhanh chóng đến bệnh viện để y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, giúp bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.