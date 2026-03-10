HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế nhờ CSGT mở đường đưa người bệnh tim đi cấp cứu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đang chở bệnh nhân lên cơn đau tim, tài xế gặp tổ CSGT nên dừng xe cầu cứu và được mở đường đến bệnh viện kịp thời

Ngày 10-3, anh Nguyễn Lê Phú Việt, tài xế taxi tại Lâm Đồng, đã gửi lời cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM vì kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Trước đó, chiều 9-3, anh Việt điều khiển ô tô chở anh T. (ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) từ Trạm Y tế Thắng Hải (xã Sơn Mỹ) đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu do lên cơn đau tim.

Sợ lỗi đèn đỏ, tài xế nhờ CSGT mở đường đưa người bệnh tim đi cấp cứu - Ảnh 1.

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ mở đường để tài xế lái ô tô đưa người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: DT

Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 55, đến khu vực chợ Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, TPHCM, anh Việt thấy một tổ CSGT đang tuần tra nên dừng xe, thông báo tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và đề nghị hỗ trợ dẫn đường.

Sợ lỗi đèn đỏ, tài xế nhờ CSGT mở đường đưa người bệnh tim đi cấp cứu - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra giấy tờ xe, động viên tinh thần tài xế. Ảnh: DT

CLIP: Tài xế nhờ CSGT mở đường đưa người bệnh tim đi cấp cứu

Ngay sau đó, 2 chiến sĩ CSGT đã sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, vượt quãng đường khoảng 36 km.

Anh Việt cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, xe đã nhanh chóng đến bệnh viện để y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, giúp bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

Tin liên quan

Bị người dân "tố" qua Zalo đến Cục trưởng CSGT: Xe khách bị phạt 150 triệu đồng

Bị người dân "tố" qua Zalo đến Cục trưởng CSGT: Xe khách bị phạt 150 triệu đồng

(NLĐO) - Người dân phản ánh xe khách chở quá 19 người gửi đến Zalo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lái xe và chủ phương tiện bị phạt gần 150 triệu đồng.

CSGT TPHCM mật phục ghi hình xe máy băng qua đường sắt, người vi phạm "hết chối"

(NLĐO) - Một số người dân tại TPHCM vi phạm giao thông đường sắt bị CSGT ghi hình xử lý.

CSGT lái xe giường nằm 2 tầng để đánh giá an toàn trên đường đèo

LĐO)- CSGT sẽ trực tiếp sử dụng ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế để thu thập thông tin về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông.

Lâm Đồng CSGT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo