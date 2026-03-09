Cục CSGT nói gì trước thông tin "dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói gì trước thông tin "dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm"?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục CSGT khẳng định không có việc cảnh sát giao thông dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện.

Ngày 9-3, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) liên quan vụ hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng "cảnh sát giao thông sử dụng xe công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm".

Cục CSGT nói gì trước thông tin "dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm" - Ảnh 1.

Thời điểm chiếc xe cảnh sát giao thông đang đứng ngang trên đường. Ảnh: Gif

Theo đó, đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra tại km23+100 quốc lộ 4C, thuộc xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang.

Cục CSGT khẳng định: "Không có việc cảnh sát giao thông dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện".

Theo Cục CSGT, thời điểm trên, xe công vụ đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Do đoạn đường thẳng, hẹp, các xe đi với tốc độ cao nên tổ công tác đã bố trí cán bộ cảnh báo phương tiện từ 2 hướng nhằm bảo đảm an toàn.

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành đúng quy trình công tác, đúng quy định của Bộ Công an"- đại diện Cục CSGT khẳng định và cho biết nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc.

Đoạn video lan truyền chỉ là một phần hình ảnh bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ diễn biến toàn bộ vụ việc, dẫn đến một số tài khoản đăng tải, bình luận gây hiểu nhầm. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin trên không gian mạng có chọn lọc, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ.

Tin liên quan

Lập biên bản xử phạt thanh niên trong clip chặn đầu taxi, gây cản trở giao thông

(NLĐO) - CSGT Tây Ninh tạm giữ giấy phép lái xe và lập biên bản nam thanh niên về hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, xe không gương chiếu hậu

Tài xế ô tô vừa lái xe vừa bế trẻ con trong lòng bị xử phạt

(NLĐO)- Vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng ở Hà Nội, người đàn ông bị xử phạt 900 ngàn đồng.

Cục CSGT nói gì về thông tin xử phạt 5 triệu đồng khi chưa được phép quay video CSGT?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, thông tin xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép là không đúng.

CSGT Cục CSGT xử phạt giao thông xe CSGT chắn ngang đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo